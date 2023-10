13 ott 2023 08:18

UN MASSACRO STUDIATO AL DETTAGLIO - I TERRORISTI DI HAMAS AVEVANO MAPPE DETTAGLIATE DI CITTÀ E BASI MILITARI CHE VOLEVANO COLPIRE QUANDO SONO ENTRATI IN ISRAELE PER ATTACCARE - I DOCUMENTI SCRITTI IN ARABO SONO STATI RECUPERATI DAI LUOGHI DELL'ATTACCO E SONO ORA ALL'ESAME DELLE AUTORITÀ ISRAELIANE. LO RIPORTA IL “WALL STREET JOURNAL”: LE CARTE INDICANO CHE FIN DALL'INIZIO NEL MIRINO NON C'ERANO SOLO LE INSTALLAZIONI MILITARI MA ANCHE I CIVILI…