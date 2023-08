UN MASSAGGIO SENZA “HAPPY ENDING” – UN 66ENNE È MORTO IN UN CENTRO MASSAGGI CINESE A ROMA, NEL QUARTIERE PRATI – SECONDO LE LAVORATRICI DELLA STRUTTURA, CHE HANNO CHIAMATO L'AMBULANZA, L'UOMO SI SAREBBE SENTITO MALE, ACCASCIANDOSI A TERRA, PRIMA DI SALIRE SUL LETTINO ED ESSERE SOTTOPOSTO A UN “TRATTAMENTO” TANTRICO – PER IL MEDICO LEGALE, IL POVERETTO È MORTO PER…

Infarto prima del massaggio tantrico, uomo di 66 anni perde la vita a Roma. Non ha fatto in tempo nemmeno a salire sul lettino per rilassarsi. Si sarebbe sentito male prima di ricevere il trattamento. La tragedia ieri pomeriggio nel rione Prati, a Roma, all’interno di un centro massaggi cinese in via Cunfida. Ad allertare le forze dell’ordine sono state le lavoratrici del cento massaggi […]

Sul posto è arrivata l’ambulanza e i poliziotti del commissariato di zona. Ma per il 66enne non c’è stato nulla da fare perché era già deceduto. Stando a quanto riferito dal medico legale, per cause naturali.

L’uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco poco prima di iniziare la sessione di massaggi nel centro, che si trova a poca distanza dalla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Le ragazze hanno ricostruito con agli inquirenti gli attimi precedenti al decesso. Il cliente si sarebbe accasciato a terra proprio mentre saliva sul lettino per ricevere il massaggio.

