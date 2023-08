IRROMPEVA NEI CENTRI MASSAGGI, GESTITI DA DONNE DI ORIGINE CINESE, PER DERUBARLE

UDINE, RAPINA IN UN CENTRO MASSAGGI CINESE - VIDEO POLIZIA

Estratto dell’articolo di Anna Dazzan per www.udinetoday.it

Hanno agito almeno quattro volte, più o meno nello stesso modo: entravano senza pudore all'interno di alcuni centri massaggi gestiti da cittadine cinesi a Udine e in provincia, le minacciavano e percuotevano e, infine, le rapinavano di contanti e telefoni cellulari.

Tre uomini, due giovani udinesi di 18 e 21 anni (uno dei quali già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati anche contro il patrimonio) e un uomo di 38 anni originario della Slovenia, residenti a Udine e provincia, sono le tre persone al momento gravemente indiziate per le quattro rapine in questione. Sicuramente, fanno sapere dalla Questura di Udine, è coinvolta una quarta persona.

Gli episodi ricostruiti sono avvenuti a Udine lo scorso 10 giugno, a Manzano il 13 giugno (con intervento e sopralluogo degli agenti del commissariato di polizia di Cividale del Friuli), a Tricesimo il primo luglio e a Codroipo il 3 luglio. I tre uomini, destinatari della misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Udine, sono stati arrestati. […]

Intimorite e con la paura di eventuali ritorsioni, le vittime non hanno denunciato immediatamente gli episodi di violenza e rapina. Gli investigatori, infatti, sono riusciti a ricostruire gli episodi nonostante la loro reticenza per un caso quasi fortuito.

Due delle donne, all'indomani della rapina al centro massaggi di Codroipo, si sono recate alla stazione dei carabinieri cittadina per denunciare la scomparsa dei propri telefoni cellulari: i militari, notando qualcosa di strano, hanno insistito scoprendo così che i telefoni erano stati rubati nel corso di una rapina messa in atto il giorno prima.

Fondamentali, a questo punto, le immagini di sorveglianza sia dei centri massaggi sia quelle pubbliche in strada. Grazie alla ricostruzione di questo episodio gli inquirenti sono risaliti anche agli altri tre, scoprendo che gli uomini non solo sottraevano beni e contanti (dai 400 ai 1500 euro al massimo), ma usavano violenza fisica contro le malcapitate. In un caso due donne hanno ricevuto 5 e 7 giorni di prognosi, dopo essere state picchiate anche con l'uso di un caricabatteria. […]

