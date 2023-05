15 mag 2023 14:50

MASSONI E MATTONI – IL GRANDE ORIENTE D’ITALIA È IN CAUSA DA ANNI CON IL SENATO PER RIAVERE PALAZZO GIUSTIZIANI, STORICA SEDE DALLA LOGGIA, ACQUISTATA NEL 1911 E CONFISCATA DALLO STATO NEL 1926 – TAR E CONSIGLIO DI STATO HANNO RESPINTO TUTTI I RICORSI DEL GOI, CHE ORA CHIEDE SOLO UNA PARTE DELL'EDIFICIO PER FARCI UN MUSEO DELLA MASSONERIA – IL GRAN MAESTRO, STEFANO BISI, SI LAMENTA CHE ’GNAZIO LA RUSSA NON RISPONDE NEANCHE ALLE SUE LETTERE…