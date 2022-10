LA MASTURBAZIONE FA MALISSIMO: IL PESCE SEGA È VICINO ALL’ESTINZIONE! - IL COSTA RICA NE VIETA LA PESCA - SI TRATTA DI UNA SPECIE D'ACQUA DOLCE E SALATA PRESENTE NEL PACIFICO E NEI CARAIBI - SECONDO L'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, LE CINQUE SPECIE DI PESCE SEGA ESISTENTI AL MONDO SONO IN PERICOLO CRITICO DI ESTINZIONE…

Da www.lastampa.it

PESCE SEGA

Il Costa Rica ha emanato una legge che mira a proteggere il pesce sega, una specie rara e in grave pericolo di estinzione, già scomparsa in diverse parti del mondo. La legge in pratica vieta la caccia e la cattura in mare di cetacei, pinnipedi, pristidi e cheloni, nonché lo sfruttamento dei loro siti di riproduzione. Vengono introdotte inoltre sanzioni economiche e amministrative per chi contravviene a tali disposizioni.

Il pesce sega è una specie d'acqua dolce e salata presente nel Pacifico, nei Caraibi e nel nord del Costa Rica. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), le cinque specie di pesce sega esistenti al mondo, appartenenti alla famiglia delle razze (pesci cartilaginei), sono in pericolo critico di estinzione.

PESCE SEGA

In Costa Rica vivono due specie: il pesce sega dai denti grandi (Pristis pristis), che si trova sulle coste caraibiche e pacifiche del Paese, e il pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata), che abita nei Caraibi. Può raggiungere i sei metri di lunghezza, ha un rostro allungato a forma di sega, abita fiumi, zone umide, mangrovie e acque costiere ed è particolarmente vulnerabile a causa della sua crescita lenta, della bassa fecondità e della maturità sessuale tardiva.

PESCE SEGA

Secondo gli scienziati, le popolazioni di questo pesce si sono ridotte drasticamente negli ultimi tre decenni a causa della distruzione dei suoi ecosistemi, soprattutto zone umide e mangrovie. Il problema inoltre è che è considerato un trofeo da molti pescatori.

PESCE SEGA