UN MATRIMONIO AL RISPARMIO: LUI, LEI E IL PRETE - NELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN LAURO, NEL CENTRO DI ROMA, UNA COPPIA È CONVOLATA A NOZZE "IN SOLITARIA", NESSUNO DEI LORO AMICI O PARENTI È STATO INVITATO E LA NAVATA ERA DESERTA - LA FOTO DEGLI SPOSINI È DIVENTATA VIRALE E GLI UTENTI SUI SOCIAL SI SONO DIVISI: IN MOLTI SONO DALLA PARTE DELLA COPPIA ("GLI INVITATI? SONO UN LUSSO INUTILE") - MA C'È ANCHE CHI LI CRITICA PER LA SCELTA...

Estratto dell’articolo di Fabrizio Peronaci per www.corriere.it

coppia di sposi in una chiesa deserta

Lei a casa aveva indossato il vestito nuziale, con tanto di strascico e ricami vezzosi sulle spalline. Si era fatta bella, truccata, pettinata, tenendo i capelli in alto, in un grazioso chignon. Aveva vissuto la trepidazione della vigilia come tutte le spose del mondo. Ma ad accompagnarla all'altare non è stato il padre di lui.

E nemmeno l'amica del cuore. O le compagne di scuola. O le colleghe al lavoro... Lui era impeccabile, rasato, emozionato e impettito in un completo scuro. L'ha presa sottobraccio e insieme hanno percorso la navata centrale della chiesa dei marchigiani, tra decine di banchi vuoti. Silenzio assoluto. Qualsiasi sussurro veniva amplificato dalla grande cupola barocca. E in fondo, li aspettava il sacerdote...

matrimonio 2

San Salvatore in Lauro, pieno centro di Roma, a due passi da via dei Coronari. Eccolo, il matrimonio che non ti aspetti: quello senza neppure un invitato. Senza fiori. Senza vallette con gli anelli. Senza applauso finale. Senza gridolini delle amiche e senza riso. Senza macchina d'epoca. […]

L'augurio, corredato da cuoricini rossi, ha immediatamente scaldato il popolo del web, che evidentemente non è soltanto fucina di cattiverie, malignità e fake news: tutti felici e commossi dalla bella notizia. «Che meraviglia!», «Che emozione», «Bravi, contano i sentimenti senza orpelli!», le esclamazioni più ricorrenti, seguite da una lunga serie di commenti sulla scelta della coppia di sconosciuti, apprezzata all'unanimità.

matrimonio 1

«Il matrimonio è qualcosa di intimo per una famiglia che sta per nascere, gli altri sono un contorno evitabile», ha iniziato a ragionarci su Alessandra, seguita da Marzia («I sentimenti profondi vanno vissuti solamente con chi amiamo») e da Alessia: («Voglio vedere in questa foto un profondo desiderio di stare insieme, al di là di tutto»).

Entusiasta Iolanda: «Bellissima scelta, lo sfarzo e il lusso non servono». Manuela ha intravisto nella foto anche una quarta presenza - «Loro tre e Dio, meraviglioso» - mentre a Barbara sono bastate due parole per esprimere consenso: «Che fighi!»

matrimonio 3

Poco presenti gli uomini, nel dibattito. Ma dopo qualche ora è stato Franco, raccontando la sua esperienza personale, a offrire altri spunti: «Anche il mio matrimonio è stato così, io 21 anni, lei 19 incinta. Tutti contrari, familiari e parenti. Fu triste, ma fummo felici di essere andati contro chi voleva che il nostro matrimonio non si facesse. Felici che la bambina avesse già alle spalle una mamma e un papà in regola che l'aspettavano.

matrimonio 4

Felici di quel passo preso con tanto amore, che ci univa lontano da tutti, il più bel regalo che ricevemmo da noi stessi». Una storia nella storia, a sua volta apprezzata e condivisa. Maria: «Che bel racconto!» Paola: «Io fatto la stessa cosa e siamo sposati da 35 anni». Jsabel: «Il matrimonio perfetto». […]