PER LA ROMA SOLO UN PARI ALL’ESORDIO CON IL VERONA: COSA AVRA’ PENSATO DAN FRIEDKIN (IN TRIBUNA CON IL FIGLIO RYAN)? TRE TRAVERSE E ZERO GOL AL BENTEGODI. DZEKO IN PANCA PER 90 MINUTI, FONSECA: “È STATA UNA SETTIMANA MOLTO DIFFICILE PER LUI, HO FATTO QUESTA SCELTA PER PRESERVARLO. ROMA-JUVE CON QUALE MAGLIA LA GIOCA? VEDREMO…” - E POI CHIEDE UN ALTRO ATTACCANTE - SI COMPLICA L’AFFARE TRIANGOLARE CHE DOVREBBE PORTARE MILIK IN GIALLOROSSO E DZEKO IN BIANCONERO. I MOTIVI…