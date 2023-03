LA MATTANZA SULLE STRADE ITALIANE - DUE RAGAZZE DI 19 E 17 ANNI SONO MORTE DOPO UN INCIDENTE STRADALE A TREVISO: L'AUTO SU CUI ERANO A BORDO SI È SCHIANTATA CONTRO UN PLATANO DOPO UN SORPASSO A 140 CHILOMETRI ORARI - LE ALTRE DUE PERSONE A BORDO SONO STATE RICOVERATE IN CONDIZIONI GRAVI - NELL'INCIDENTE È RIMASTA COINVOLTA UN'ALTRA AUTO CON A BORDO GLI AMICI DELLE VITTIME CHE NON HANNO RIPORTATO FERITE…

Un sorpasso azzardato a oltre 140 chilometri all'ora, lungo una strada in cui il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. Potrebbe essere questa la causa che ha portato alla morte di due ragazze di 19 e 17 anni, sedute una davanti sul lato destro e una dietro, su una Bmw guidata da un diciannovenne che lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso. L'incidente è successo lungo via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, nella strada che segna il confine con il comune di Motta di Livenza.

Le auto coinvolte sono due, ma a schiantarsi contro un platano sul lato sinistro della carreggiata è stata una Bmw in cui viaggiavano quattro persone. Per le due ragazze non c'è stato niente da fare, il violento schianto le ha uccise sul colpo, mentre i due ragazzi nell'auto insieme a loro sono stati estratti ancora vivi dall'abitacolo, ormai deformato in un ammasso di lamiere e vetri infranti […]

Le due giovani vittime si chiamavano Eralda Spahillari e Barbara Brotto. La prima aveva diciannove anni, era originaria di Durazzo, in Albania, e viveva a Ponte di Piave (Treviso) […]Barbara invece aveva appena diciassette anni e veniva da Oderzo, sempre nel Trevigiano[…]

I vigili del fuoco hanno dovuto fare del proprio meglio con martelli idraulici e divaricatori per liberarli, prima di consegnarli alle cure del personale medico, che ne ha ordinato i ricoveri in codice rosso, rispettivamente all'ospedale di Mestre e di Treviso. Nonostante siano stati stabilizzati sul posto, le loro condizioni sono molto gravi e non è ancora possibile escludere del tutto il pericolo di vita. […]

