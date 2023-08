LA MATTANZA SULLE STRADE ITALIANE: NON PASSA GIORNO SENZA UN MORTO - A MILANO, UN 18ENNE HA PERSO LA VITA DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO E SCHIACCIATO CONTRO UN SEMAFORO DA UN'AUTO, APPENA COINVOLTA IN UN INCIDENTE - LA VITTIMA, KARL NASR, LIBANO-CANADESE, SI TROVAVA IN VACANZA INSIEME ALLA FAMIGLIA ED È STATO INVESTITO SOTTO GLI OCCHI DEI GENITORI - L'AUTO AVREBBE PROVATO UNA MANOVRA VIETATA PRIMA DI SCONTRARSI CONTRO UN'ALTRA MACCHINA, CHE VIAGGIAVA IN DIREZIONE OPPOSTA

Estratto da www.milanotoday.it

incidente mortale a milano 7

Diciotto anni compiuti il 25 giugno, poco più di un mese fa. […]. In un attimo la tragedia che si materializza proprio davanti agli occhi dei genitori. È Karl Nasr il ragazzo morto a Milano dopo essere stato travolto e schiacciato contro un semaforo da un'Audi Rs7 che si era appena schiantata con una Renault Captur.

incidente mortale a milano 2

[…] Secondo i primi accertamenti, pare che l'Audi provenisse da viale Umbria e viaggiasse in direzione Loreto mentre sembra che la Renault Captur viaggiasse in viale Umbria ma nella direzione opposta. All’altezza di via Colletta avrebbe fatto inversione - manovra vietata - attraversando il viale centrale per poi cercare di svoltare a sinistra. A quel punto la parte anteriore della Renault è entrata in collisione con la parte laterale sinistra della Rs7[…]

incidente mortale a milano 5

Trasportato al Niguarda in condizioni disperate, Karl è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico ma nella notte i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nato a Beirut, in Libano, il ragazzo - con doppio passaporto anche canadese - era residente nel Paese del Medio Oriente insieme ai genitori. Secondo quanto appreso, lui e la famiglia frequentano l'Italia e Milano con regolarità, tanto che tutti parlano fluentemente l'italiano. […]

incidente mortale a milano 3 incidente mortale a milano 4 incidente mortale a milano 6 incidente mortale a milano 1 incidente mortale a milano 8