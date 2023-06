LA MATTANZA SULLE STRADE ITALIANE - A VOLVERA, IN PROVINCIA DI TORINO, IL 22ENNE MATTIA CASAZZO È MORTO DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN'AUTO, GUIDATA DA UN 24ENNE POSITIVO ALL'ALCOL E AGLI STUPEFACENTI - LA VITTIMA È STATA TRAVOLTA MENTRE STAVA ATTRAVERSANDO LE STRISCE PEDONALI INSIEME ALLA FIDANZATA: UN'ALTRA VETTURA SI ERA FERMATA PER FARLI PASSARE MA IL PIRATA HA PROVATO UN SORPASSO, TRAVOLGENDOLI (E DOPO L'INCIDENTE NON SI È FERMATO, MA DOPO 20 MINUTI È TORNATO SUL POSTO A PIEDI ED È STATO ARRESTATO)

mattia casazzo.

1. INVESTITO E UCCISO: GUIDATORE POSITIVO AD ALCOL E DROGA. SORPASSO MENTRE UN ALTRO MEZZO ERA FERMO PER FARE ATTRAVERSARE

(ANSA) - Si chiamava Mattia Casazzo il 22enne investito la scorsa notte, poco prima delle 23, mentre stava attraversando le strisce pedonali da un'auto a Volvera, nel Torinese. L'incidente è avvenuto fra via Bruino e strada Orbassano. La vittima abitava con i genitori in paese e al momento dell'incidente era in compagnia della fidanzata di 18 anni, rimasta ferita. Dagli esami il guidatore è risultato positivo all'alcol e agli stupefacenti.

Da una prima ricostruzione la Bmw che ha investito Mattia Casazza e la ragazza stava superando un'altra auto, una Dacia, che si era fermata per far attraversare la strada ai ragazzi. Il conducente della Bmw, un 24enne di Volvera non si è fermato dopo l'incidente ma dopo circa 20 minuti è tornato sul posto a piedi. I carabinieri lo hanno portato in caserma e lo hanno arrestato.

incidente mortale volvera.

2. INVESTITO E UCCISO: IL SALUTO DEGLI AMICI DEL CALCIO DEL PAESE

(ANSA) - "Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità volverese. Ciao Mattia". Così con un post la società di calcio Atletico Volvera, squadra dove giocava, ha voluto ricordare Mattia Casazzo (non Casazza, come era stato riferito in un primo momento), il 22enne investito la scorsa notte mentre stava attraversando le strisce pedonali. Mattia era tifosissimo della Juventus e domenica l'Atletico ha già deciso che scenderà in campo con il lutto al braccio.

mattia casazzo.

"Domenica lo ricorderemo con uno striscione e palloncini in cielo", ha detto Andrea Nava, consigliere comunale e direttore sportivo dell'Atletico. Casazzo da qualche settimana lavorava come operaio in una ditta specializzata nella costruzione di parte meccaniche nel settore automotive, a Bruino.

"Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese - ha scritto sui social il sindaco di Volvera Ivan Marusich -. Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tantomeno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c'è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici". Intanto sul luogo dell'incidente sono stati depositati dei fiori e dei biglietti per Mattia.

mattia casazzo. incidente mortale volvera. incidente mortale volvera.