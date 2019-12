15 dic 2019 19:10

UN MATTEO COPIA L'ALTRO - ANCHE RENZI COMUNICA SU TWITTER DI AVER PROVATO I NUTELLA BISCUIT (“TANTA ROBA”), SCATENANDO I MEME E I PERCULAMENTI SOCIAL – IMMEDIATO IL CONFRONTO CON SALVINI: DA “ECCO PERCHÉ NON CHIAMERÒ MIO FIGLIO MATTEO” A "MENO MALE CHE CI HA INFORMATI, ERAVAMO IN TREPIDAZIONE PER LA SUA OPINIONE"...