MATTEO MESSINA DENARO ERA SOTTO IL NASO DELLA DIA: GLI UFFICI DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SI TROVANO A 500 METRI DALLA CLINICA "MADDALENA" DI PALERMO, DOVE IL BOSS ANDAVA REGOLARMENTE DA UN ANNO A FARSI CURARE, DOPO L'OPERAZIONE PER UN TUMORE - GLI ULTIMI PIZZINI IN CUI SI LAMENTAVA DELLA FIGLIA CHE NON VOLEVA AVERE RAPPORTI CON LUI: "MIA FIGLIA LORENZA NON MI ONORA" - VIDEO: LA VOCE E IL VOLTO DEL BOSS NELLE REGISTRAZIONI IN MANO AGLI INVESTIGATORI

1. GLI ULTIMI PIZZINI INTERCETTATO DI MATTEO MESSINA DENARO

Estratto dell’articolo di Giovanni Bianconi per www.corriere.it

matteo messina denaro

[…] Catturato Riina e salito al trono Bernardo Provenzano, Matteo decise di aderire all’idea della «mafia sommersa» messa in patica dall’ultimo padrino, con il quale interloquiva con i pizzini firmati «Alessio» e sequestrati nel rifugio corleonese dove l’altro padrino fu arrestato nel 2006: «Quello che lei decide per me va bene… I suoi amici sono i miei amici…», scriveva con deferenza Messina Denaro.

I pizzini recapitati a mano sono sempre stata la garanzia migliore per comunicare tentando di sfuggire alle indagini; ancora lo scorso anno gli investigatori ne hanno intercettato qualcuno in cui parlava dei suoi movimenti. Scriveva, dava indicazioni e si lamentava. Persino di come i familiari tenevano la tomba del padre; o della figlia Lorenza, nata durante la sua latitanza, che non solo non aveva rapporti con lui ma nemmeno lo ha mai «onorato» come altri figli o nipoti di boss mafiosi.

il volto di matteo messina denaro nel 2009

E’ il lato privato dello stragista che — hanno raccontato i pentiti — custodisce tanti segreti, a cominciare dall’ipotetico archivio segreto di Riina sfuggito ai carabinieri nella mancata perquisizione nel covo del boss di trent’anni fa. Sarebbe, se esistesse, un altro anello della catena che ha tenuto legato un padrino all’altro, nel lungo processo di transizione - generazionale e non solo - che s’è concluso con la cattura più agognata. E finalmente arrivata.

la distanza tra la clinica maddalena e la dia

2. LA DIA A POCHI METRI DA MESSINA DENARO PER MESI MA NON SE NE ACCORGE

Estratto dell’articolo di Alberto Capra per www.mowmag.com

A destare piuttosto un certo senso di straniamento è la constatazione in merito alla distanza che separa la clinica La Maddalena dall'epicentro della lotta alla mafia siciliana e nazionale. Stando alle prime riscoruzioni, infatti, i Carabinieri sarebbero intervenuti all'interno della struttura sanitaria posta in Via San Lorenzo 312/D, a Palermo. Ma è proprio lungo la stessa arteria - al civico 1, per l'esattezza - che trovano posto gli uffici della Direzione Investigativa Antimafa.

arresto di matteo messina denaro 2

Una circostanza quantomeno imbarazzante, se consideriamo che, come emerso dalle prime indiscrezioni, lo stesso Messina Denaro sarebbe stato ospite della clinica per oltre un anno, prima del suo arresto, e che testimonia in ogni caso l'assoluta spregiudicatezza del boss nel muoversi con disinvoltura all'interno di una Palermo che, evidentemente, ha saputo fornire ben più di una sponda, alla sua latitanza, nel corso degli ultimi 30 anni.

