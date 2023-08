MATTEO MESSINA DENARO È PRONTO A PORTARSI NELLA TOMBA I MISTERI DI QUESTO PAESE – IL BOSS È STATO OPERATO PER UN’OCCLUSIONE INTESTINALE ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA E I SUOI LEGALI SONO PRONTI A CHIEDERE L’ALLENTAMENTO DEL CARCERE DURO – STESSA SORTE TOCCÒ A PROVENZANO E RIINA, MA I DUE RIMASERO IN REGIME DETENTIVO FINO ALLA FINE: I CONTATTI LIMITATISSIMI FURONO BYPASSATI NEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA QUANDO VENNE CONSENTITO AI FAMILIARI DI VEGLIARLI E…

Estratto dell'articolo di Riccardo Arena per “La Stampa”

MATTEO MESSINA DENARO

Un filosofo, un teorico persino del diritto. Soprattutto un malato. Un boss ferito nell'orgoglio per una cattura che non si aspettava, con buona pace dei dietrologi d'accatto, e anche un boss malato, che magari pensava a un'uscita di scena da questo mondo in grande stile, quando – il 13 febbraio scorso – pensò di abbozzare una specie di show con due clienti poco disponibili, i magistrati che dopo trent'anni avevano posto fine alla superlatitanza dell'ultimo grande capo libero di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro.

Come Bernardo Provenzano, come Totò Riina, che sembravano non dover morire mai, il capomafia di Castelvetrano potrebbe essere entrato nell'ultima fase della vita.

BERNARDO PROVENZANO

[…]

Sta male, e si sapeva. Stava male pure Provenzano, che per oltre un anno ha vissuto quasi da vegetale al 41 bis, è stato male – anche se per molto meno tempo – Totò Riina.

Per i due capi corleonesi si era aperto un dibattito sull'inutilità del regime di carcere duro per le persone gravemente malate o giunte alla fase terminale, per loro l'isolamento e i contatti limitatissimi furono di fatto bypassati solo negli ultimissimi giorni, quando fu consentito ai familiari di vegliare "Binu" Provenzano e poi, un anno e cinque mesi più tardi, a novembre del 2017, anche Riina.

matteo messina denaro con montone

Ma in regime detentivo rimasero sempre: ora uno degli avvocati di Messina Denaro, Alessandro Cerella, sostiene che la situazione è del tutto incompatibile con la reclusione in sé, figurarsi col 41 bis. Ieri l'ex latitante è stato operato per un'occlusione intestinale, complicazione che potrebbe avere un collegamento più o meno diretto con il tumore al colon con cui Messina Denaro convive da ormai tre anni e che – lui ne è convinto – è stata l'unica via attraverso cui è stato possibile catturarlo. E questo anche se «non sono né un superuomo né un arrogante», chiosa.

Del resto, con i suoi 61 anni il suo commiato non può essere pari a quello degli ultraottuagenari Provenzano e Riina. […]

toto riina

L'interrogatorio di Messina Denaro – il primo reso ai magistrati della Dda palermitana, di cui de Lucia è il capo e Guido l'aggiunto – è un florilegio di mafiologia, quasi un testamento anticipato con una premessa: «Non mi pentirò mai». Fin qui molto Riina, un pizzico di Provenzano.

Poi la conoscenza di Cosa nostra attraverso i giornali, la negazione del fondamento del concorso esterno («reato farlocco»), che pare quasi un'anticipazione del dibattito politico-giudiziario di queste settimane. Ma lui non parla a caso, dice a chiare lettere che se si deve attribuire un reato a tutti quelli con cui ha avuto a che fare, «a Campobello di Mazara – dove trascorse la latitanza, indisturbato – dovete arrestare almeno due-tremila persone: di questo si tratta». Ma poi no, di nuovo il sedicente non-mafioso fa capolino («Però mi sento uomo d'onore») quando dice che quasi nessuno sapeva chi fosse lui in realtà, in paese.

matteo messina denaro

Ma va tolto il 41 bis a uno così? La pericolosità dei supercapi ha sempre sconsigliato qualsiasi allentamento, anche in limine mortis, e per questo il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto mette le mani avanti, dicendo che «tocca ai magistrati verificare se ce ne siano le condizioni». Poi, in fondo Messina Denaro non pensa di essere pericoloso: «Mai commessi stragi né omicidi». Per l'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo ha una visione del mondo tutta sua: non di omicidio dovrebbero accusarlo ma solo di sequestro, come mandante, che ne sapeva lui che poi Giovanni Brusca avrebbe fatto assassinare il figlio del pentito Santino Di Matteo?

matteo messina denaro 1

E di fronte alla condanna all'ergastolo anche per questo reato, parla di «ingiustizie: quante ne devo subire?». C'è molto di Riina, in questo, ricorda le esternazioni del boss corleonese, che si definiva "il parafulmine" di tutte le trame d'Italia. Di certo c'è che ciascuno dei capi dei capi si porta nella tomba i suoi misteri: nessuno dei tre ha mai spiegato, chiarito, parlato apertamente. Messina Denaro ammette i contatti con Provenzano, per qualche affare, «ma mai né stragi né omicidi». Figurarsi.

matteo messina denaro 2 TOTO RIINA IN OSPEDALE matteo messina denaro 3 TOTO RIINA IN OSPEDALE. CON I FIGLI E LA MOGLIE toto' riina bernardo provenzano ciccio e matteo messina denaro BERNARDO PROVENZANO AL 41 BIS