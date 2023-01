ARRESTO MATTEO MESSINA DENARO

MAFIA:MESSINA DENARO OPERATO UN ANNO FA

(ANSA) - Il boss Messina Denaro un anno fa era stato operato alla clinica Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata, una delle più note di Palermo. Nel documento falso esibito ai sanitari c'era scritto il nome di Andrea Bonafede.

MAFIA: PRIME PAROLE BOSS, SONO MESSINA DENARO

(ANSA) - "Sono Matteo Messina Denaro". Sono state queste le prima parole del boss arrestato oggi nel corso di un blitz coordinato dalla Procura di Palermo e dal Ros. "Come ti chiami?", gli hanno chiesto i carabinieri. "Sono Matteo Messina Denaro". Il capomafia avrebbe cercato di allontanarsi alla vista dei carabinieri. Un tentativo di pochi istanti fermato dai carabinieri.

MAFIA: MELONI OGGI A PALERMO, INCONTRA PM E CARABINIERI ROS

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, questa mattina sarà a Palermo. Incontrerà il procuratore distrettuale di Palermo, Maurizio de Lucia, i magistrati che hanno coordinato le indagini e i carabinieri del Ros che hanno eseguito l'arresto di Matteo Messina Denaro.

MESSINA DENARO: BOSS PORTATO ALL'AEROPORTO BOCCADIFALCO

(ANSA) - Il boss Matteo Messina Denaro è stato trasferito dalla caserma San Lorenzo ed è diretto all'aeroporto di Boccadifalco per essere portato in una struttura carceraria di massima sicurezza.

La stessa cosa accadde al boss Totò Riina, arrestato il 15 gennaio di 30 anni fa.

MATTEO MESSINA DENARO, L’ARRESTO TRA LE URLA E GLI APPLAUSI DEI PAZIENTI AI CARABINIERI DEL ROS

“Bravi, bravi!”, sono state le urla di incoraggiamento, accompagnate dagli applausi, nei confronti dei carabinieri del Ros, da parte di decine di pazienti e loro familiari. E anche all’esterno della clinica, mentre Messina Denaro – che si presentava con il nome di Andrea Bonafede – stava per essere trasferito in una località segreta, decine di persone hanno applaudito gli uomini dell’Arma e in tanti si sono avvicinati agli agenti del Ros per “battere il cinque” e stringere le mani in segno di ringraziamento, esultando per il colpo alla mafia. […]

