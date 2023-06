MATTEO MESSINA DENARO VOLEVA UCCIDERE LA NONNA MATERNA DELLA FIGLIA LORENZA: LA RITENEVA ”L’ARTEFICE DELLE FRIZIONI FAMILIARI” - ALLA BASE DEL PROGETTO DI OMICIDIO VI SAREBBERO I CONTRASTI NATI CON LA SUA EX COMPAGNA E MADRE DELL’UNICA FIGLIA. LA NONNA SAREBBE STATA CONSIDERATA DAL BOSS LA CAUSA DI QUEI CONTRASTI CHE PORTARONO LA FIGLIA LORENZA A...

Estratto da ilfattoquotidiano.it

MESSINA DENARO LORENZA ALAGNA

Matteo Messina Denaro avrebbe progettato l’omicidio della nonna materna di sua figlia Lorenza. Il boss di Castelvetrano voleva, infatti, uccidere Filippina Polizzi, madre della sua ex compagna Franca Alagna. Novità che emerge dal provvedimento con cui i giudici del Riesame hanno rigettato l’istanza di scarcerazione dell’amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede, arrestata il 13 aprile scorso per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Alla base del progetto vi sarebbero i contrasti nati con la sua ex compagna e madre dell’unica figlia dell’ormai ex latitante. Proprio Filippina Polizzi sarebbe stata considerata dal boss la causa di quei contrasti che portarono la figlia Lorenza a lasciare la casa dei Messina Denaro in cui aveva abitato con la madre.

Come sottolineano i giudici del Riesame, il piano di morte (che comunque non è mai stato realizzato) viene svelato in un messaggio datato 15 dicembre del 2022 tra l’allora latitante e Laura Bonafede. “La Bonafede lasciava intendere – scrivono i magistrati – che questi (Messina Denaro ndr) avesse manifestato il proprio intento omicidiario ai danni di Filippina Polizzi, madre di Franca Alagna e ritenuta la vera artefice delle frizioni familiari”

