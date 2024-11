19 nov 2024 08:54

MATTEO RENZI NON SI È PRESENTATO IN AULA PER L'UDIENZA PRELIMINARE SULLE PRESUNTE IRREGOLARITÀ ALLA FONDAZIONE OPEN, IN CUI È IMPUTATO INSIEME AD ALTRE DIECI PERSONE, TRA CUI MARIA ELENA BOSCHI E LUCA LOTTI E L'IMPRENDITORE MARCO CARRAI. HA DECISO DI NON SOTTOPORSI ALL'ESAME CONTRARIAMENTE A QUANTO ANNUNCIATO IN PASSATO - IL SUO AVVOCATO, FEDERICO BAGATTINI: “E' UNA NORMALE SCELTA DIFENSIVA, RITENIAMO DI AVER GIÀ DATO AMPIE ARGOMENTAZIONI PER CONTESTARE LE ACCUSE”