Estratto dell’articolo di Marco Lillo per il “Fatto quotidiano”

La telenovela “Matteo, la prof., la Procura e l’autogrill” continua. […] Dopo aver chiesto di indagare sulla professoressa (che lo aveva ripreso nella piazzola dell’Autogrill e aveva girato poi il video a Report, che individuò l’interlocutore: lo 007 Marco Mancini) ipotizzando fosse complice di un’operazione di spionaggio clandestino; dopo aver ottenuto dai pm di Roma di farla indagare non per quello ma per un altro reato che neanche lui aveva ipotizzato, la diffusione di riprese fraudolente; dopo aver ottenuto dalla Procura di accedere ai messaggi del telefonino della prof. nei quali si citavano le parole chiave (Renzi, Mancini, Fiano, Settebagni e Autogrill), Renzi ha proseguito l’escalation.

E i pm ci hanno messo del loro acquisendo già all’inizio dell’indagine i tabulati dei giornalisti di Report a caccia delle loro fonti. Esposto dopo esposto, richiesta dopo richiesta, Renzi […] ha aumentato la sua sete di dati. E, poiché ogni volta nelle prove raccolte dai pm c’erano smentite alle sue idee complottiste, (è stato accertato che la prof non ha nulla ha a che fare con gli 007) rialzava la posta spalleggiato dai media amici.

Ora l’ultimo atto vede come protagonista il suo consulente Alessio De Giorgi, già noto come capo della comunicazione di Renzi (che alcuni definivano la “Bestia renziana”) e ora direttore del sito de Il Riformista. Il 5 giugno, durante l’esame del telefonino della prof., alla presenza di De Giorgi come consulente di Renzi, è stato chiesto alla polizia di estrarre e copiare le chat integrali della prof. nelle quali incautamente fossero nominati Renzi, Mancini, Fiano, Autogrill o Settebagni. […] tutte le chat con uno solo dei termini suddetti per Renzi andrebbero copiate. Anche se contenessero centinaia di messaggi di anni addietro, magari con una persona cara, magari su cose intime. Senza sconti.

Tutte le chat “contaminate” andrebbero consegnate a Renzi.

Il difensore della professoressa si è opposto […] La professoressa ha sempre fornito il più ampio supporto alle indagini. L’avvocato Vasaturo quindi chiede al pm Luigi Fede e all’aggiunto Michele Prestipino di porre un freno a Renzi per una questione di principio, per tutelare i giornalisti che teoricamente hanno interloquito con una fonte, oltre che per salvaguardare come cittadina, la professoressa da un’indebita invasione della sfera privata.

Vasaturo tra l’altro non arriva ad evocare un possibile uso dei dati a fini giornalistici ma ricorda il ruolo di Renzi e di uno dei consulenti, Alessio De Giorgi, come già detto direttore del sito del quotidiano Il Riformista. […] Vasaturo sottolinea che la Cassazione riserva “massima garanzia al segreto sui contenuti delle interlocuzioni dei giornalisti” e rammenta “il rispetto del criterio di proporzionalità”.

Alla fine la polizia ha rimesso la palla ai pm che decideranno sulla richiesta dei legali di Renzi […] La Procura di Roma si è già mostrata molto sensibile alle istanze dell’ex premier indagando la professoressa e sottoponendo lei e i giornalisti a un’invasione della sfera privata pesante. Da tempo avrebbe potuto chiudere questa telenovela con una richiesta di archiviazione. Ora vediamo cosa farà sulle chat.

Ci permettiamo di ricordare un precedente. Nel caso Consip, quando era indagato con Carlo Russo per traffico di influenze il padre di Matteo Renzi, i carabinieri e i pm acquisivano con grande parsimonia le chat trovate nel cellulare di Russo. Nelle loro informative “stitiche” i carabinieri non riportavano l’intera chat tra Tiziano e Russo ma solo i singoli messaggi in cui c’era una parola chiave tipo “Marroni” (Ad allora di Consip). Se la stessa Procura consegnasse ora alla difesa di Matteo Renzi le intere conversazioni della prof. perché lo cita in un solo messaggio di una lunga chat, si potrebbe pensare che la privacy della signora vale meno perché ha osato non solo riprendere, ma persino citare in un messaggio Matteo Renzi. […]

