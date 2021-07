MATTEUCCIO NEL MIRINO - RENZI INDAGATO PER FALSE FATTURAZIONI PER LA CONFERENZA DI ABU DHABI: SI TRATTA DI 33 MILA EURO PER IL CONVEGNO NEGLI EMIRATI ARABI A DICEMBRE 2019 - I SOLDI NON SONO ARRIVATI A RENZI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ NEWYORKESE CHE HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO, MA DA UNA PICCOLA AZIENDA DI PORTICI CHE HA FATTO DA INTERMEDIARIO - IL CONTRATTACCO: “AVENDO FINITO IL RESTO DELLA FAMIGLIA, IL PROCURATORE TURCO HA INVIATO UN AVVISO DI GARANZIA ANCHE A ME”

Niccolò Carratelli per "la Stampa"

renzi

Dai documentari tv alle conferenze arabe. I soldi che Matteo Renzi guadagna al di fuori della sua attività politica attirano l'attenzione dei magistrati. Più che altro, per il modo in cui arrivano nelle tasche del leader di Italia Viva. Dopo la notizia dell'inchiesta della procura di Roma per finanziamento illecito, per i 700mila euro ricevuti dal manager Lucio Presta, ecco la conferma di un'altra indagine a suo carico: la procura di Firenze gli contesta l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione al compenso incassato per una conferenza tenuta ad Abu Dhabi.

A raccontarlo è lo stesso Renzi, in un passaggio del suo nuovo libro, ma la vicenda era nota da più di un anno. Tutto ruota intorno ai circa 33mila euro versati all'ex premier per la partecipazione al convegno, che si è svolto nella capitale degli Emirati Arabi tra il 9 e il 12 dicembre 2019. Un forum internazionale tra finanza e geopolitica organizzato dalla Salt (SkyBridge Alternative), società di Anthony Scaramucci, imprenditore americano in passato anche consulente di Donald Trump.

matteo renzi Controcorrente

Il punto è che i soldi non sono arrivati a Renzi direttamente dalla società newyorkese, ma da una piccola azienda di Portici, vicino a Napoli, che ha fatto da intermediario. Carlo Torino, titolare della Carlo Torino associati, risulta indagato, in concorso con Renzi, nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco, lo stesso che ha portato a processo i genitori del senatore fiorentino, imputati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni (prossima udienza il 2 novembre). Ieri, intanto, la madre di Renzi, Laura Bovoli, è stata assolta in un altro processo per bancarotta fraudolenta, legato al fallimento, nel 2012, di una società di Cuneo, che si occupava della diffusione di volantini e pubblicità per i supermercati. «La verità arriva, prima o poi - commenta Renzi - scusami se hai dovuto subire tutto questo per colpa mia».

LUCA TURCO

Nel libro, invece, se la prende direttamente con il procuratore Turco: «Avendo finito il resto della famiglia ha inviato un avviso di garanzia anche a me - scrive -. Solo al sottoscritto, e solo dalla procura di Firenze, sono stati avanzati rilievi sulle conferenze a pagamento che caratterizzano l'attività di molti ex capi di governo».

Inoltre, la prestazione in questione è «talmente inesistente da essere reperibile su Youtube e sulle principali testate internazionali». L'intervento di Renzi ad Abu Dhabi, intitolato "Il futuro dell'Europa", è effettivamente online, mentre il motivo per cui il suo compenso sia passato da Portici è meno chiaro.

matteo renzi

In un'intervista rilasciata alla trasmissione "Report", l'ex premier spiegava: «I soldi non fanno un giro strano, chiunque si occupa di convegni a livello internazionale sa che c'è l'organizzatore del convegno e c'è chi organizza la presenza dei relatori. Comunque, i soldi sono tutti tracciati e trasparenti». Resta il punto interrogativo su quali siano i rapporti che lo legano a Carlo Torino e alla sua S. r. l. s., società a responsabilità limitata semplificata, capitale 1500 euro, fondata nel novembre 2019 e che risultava inattiva.

L'inchiesta è nata da una segnalazione fatta da una banca all'Uif di Bankitalia (l'unità di prevenzione antiriciclaggio) per dei movimenti di denaro sul conto corrente della società napoletana, che era stata anche perquisita. Del resto, sempre dalla Procura di Firenze, e in particolare dall'indagine sui finanziamenti alla Fondazione Open, sarebbero partiti gli accertamenti da cui è nata l'inchiesta romana a carico della coppia Renzi-Presta.

LAURA BOVOLI MAMMA MATTEO RENZI

Sotto la lente dei magistrati, non tanto il cachet fuori mercato (400mila euro) ottenuto da Renzi per il documentario a puntate "Firenze secondo me", che almeno è andato in onda, quanto i due contratti, da 100mila euro l'uno, per due format tv rimasti sulla carta, più un terzo (sempre da 100mila euro) per la cessione dei diritti d'immagine del Renzi "artista". Contributi indebiti, secondo i pm, versati a un esponente politico per attività mai concretizzate. Soldi serviti al senatore per restituire un prestito a un amico imprenditore, che lo aveva aiutato a comprare la villa fiorentina dove vive con la famiglia.

RENZI SCEICCO ABU DHABI RENZI SCEICCO ABU DHABI