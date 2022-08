24 ago 2022 13:15

DI MATTI E' PIENO IL MONDO - IN GALLES UNA 18ENNE E' STATA STRANGOLATA DA UN 31ENNE PADRE DI FAMIGLIA CONOSCIUTO IN DISCOTECA, PER AVER RIFUTATO DI FARE SESSO - MA NON E' STATO IL RIFIUTO A FAR IMPAZZIRE IL PORCO, LO PREOCCUPAVA IL FATTO CHE POI LA RAGAZZA POTESSE ANDARE IN GIRO A DIRE CHE ERA UNO STUPRATORE METTENDO IN IMBARAZZO LA SUA BAMBINA CHE ORA INVECE SICURAMENTE ANDRA' FIERISSIMA DEL PAPA' ASSASSINO OGNI VOLTA CHE LO ANDRA' A TROVARE IN CARCERE...