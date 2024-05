9 mag 2024 17:41

IL MATTINO HA IL CLORO IN BOCCA - 150 STUDENTI SONO RIMASTI INTOSSICATI PER UNA NUBE TOSSICA A REGGIO EMILIA: A GENERARLA E’ STATA LA REAZIONE CHIMICA TRA IL CLORO DI UNA PISCINA, E UN ALTRO COMPONENTE CHIMICO. I RAGAZZI SI TROVAVANO NELLE SCUOLE VICINE ALL’IMPIANTO SPORTIVO. SETTE PERSONE SONO FINITE IN OSPEDALE - LA PAURA DEI GENITORI: “SPERIAMO SOLO CHE NON CI SIANO CONSEGUENZE A LIVELLO DI SALUTE DEI RAGAZZI”