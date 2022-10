MATTO COL BOTTO: PROVA A RUBARE, FINISCE IN OSPEDALE E POI SFASCIA IL PRONTO SOCCORSO - UN 35ENNE ROMANO È STATO DENUNCIATO DOPO AVER DANNEGGIATO IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE SANTO SPIRITO, DOVE ERA RICOVERATO - L’UOMO DOVEVA ESSERE MEDICATO DOPO LA RISSA CON UN TIZIO A CUI STAVA CERCANDO DI RUBARE LA MOTO - UNA VOLTA ENTRATO IN OSPEDALE...

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Ospedale Santo Spirito

Un 35enne era stato bloccato poco prima dai carabinieri vicino piazza Mazzini per aver aggredito il proprietario del veicolo che lo aveva scoperto. Anche quest’ultimo è rimasto ferito. Il rapinatore bloccato ancora una volta all’interno del nosocomio

Fermato dopo aver cercato di rubare una motocicletta in via Giuseppe Ferrari, vicino piazza Mazzini, danneggia il pronto soccorso dove è stato condotto per essere medicato dopo aver fatto a botte con il proprietario del veicolo. Protagonista dell’ennesima serata di violenza in un ospedale un romano di 35 anni, con precedenti di polizia, denunciato dai carabinieri per rapina impropria e danneggiamento aggravato. L’uomo è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi.

Carabinieri

I militari dell’Arma erano intervenuti in via Ferrari dove il 35enne aveva aggredito il proprietario della moto che l0 aveva scoperto mentre stava cercando di neutralizzare il sistema d’allarme per portarsi via il veicolo. Fra i due è scoppiata una colluttazione in mezzo alla strada e alcuni passanti hanno chiamato il 112. Le pattuglie della compagnia Trionfale hanno bloccato il rapinatore che è stato condotto all'ospedale Santo Spirito per alcune contusioni e lo stesso ha fatto la vittima, accompagnata in ambulanza al Policlinico Umberto I. Anche quest’ultimo non è in gravi condizioni.

ospedale

Una volta entrato in pronto soccorso in codice giallo, il rapinatore ha però dato in escandescenze e si è avventato sulle porte a vetri del reparto, danneggiandole insieme con altri locali dello stesso presidio dove era in attesa di essere medicato. A quel punto i carabinieri sono entrati in azione di nuovo e lo hanno bloccato.