MAXI-TAMPONAMENTO SULL’A1! – GLI SCONTRI SONO AVVENUTI A CAUSA DELLA NEBBIA, TRA PIACENZA E PARMA: 17 I FERITI, DI CUI 2 GRAVI. IN TOTALE SONO STATI COINVOLTI 25 MEZZI - CHIUSO IL TRATTO DAL BIVIO PER LA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA E PARMA – SEGNALATI 7 CHILOMETRI DI CODA ALL’INTERNO DEL TRATTO INTERESSATO…

(Adnkronos) - Maxi-tamponamento sull'A1 a causa della nebbia questa mattina, 19 febbraio 2024, nel tratto tra Piacenza e Parma. Il bilancio è di 17 feriti, due sono gravi. Circa 25 i mezzi coinvolti. Temporaneamente chiuso il tratto dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma.

All'interno del tratto chiuso si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. Inoltre, restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. All’interno del tratto interessato dagli eventi sono presenti i soccorsi Sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 a Parma, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Milano sono diretti a Firenze, si consiglia di percorrere la A7 in direzione Genova, poi la A12 in direzione Livorno e a seguire la A11 in direzione Firenze, percorso inverso per chi da Firenze è diretto a Milano.

