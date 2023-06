A ME GLI OCCHI! - APPLE SPIATTELLA IL NUOVISSIMO "VISION PRO" IL VISORE PER LA REALTÀ "MISTA" DA 3500 DOLLARI E LANCIA LA SFIDA A META - IL DISPOSITIVO PERMETTE AGLI UTENTI DI CONTROLLARE LE APPLICAZIONI SENZA L'USO DI UN "CONTROLLER" E PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER L'INTRATTENIMENTO, PER LE VIDEOCHIAMATE E MOLTO ALTRO - CUPERTINO VUOLE BATTERE L'AZIENDA DI ZUCKERBERG PER DIVENTARE IL PRINCIPALE PRODUTTORE DI VISORI NEL MONDO - AL KEYNOTE DELLA "MELA" SONO STATI PRESENTATI ANCHE I NUOVI MODELLI DI MACBOOK "AIR" E "PRO" E … - VIDE

Estratto dell'articolo di Luca Salvioli per “il Sole 24 Ore”

tim cook apple vision pro

Prima di arrivare al visore, il ceo Tim Cook e i dirigenti Apple parlano di altro per quasi un’ora e mezzo. I nuovi MacBook Air, i nuovi processori M2 Ultra per Mac Studio e Mac Pro, l’aggiornamento dei sistemi operativi di tutta la galassia Apple. […] Una cavalcata durante la quale il titolo Apple a Wall Street oscilla.

Tocca il nuovo record di sempre prima dell’inizio del keynote, poi scende, e quando Cook ricorre al celebre «one more thing» di Steve Jobs per presentare Vision Pro torna a crescere dell’1,2%. Per chiudere in calo dopo che viene comunicato un prezzo superiore alle previsioni, il che rimanda il raggiungimento dei tremila miliardi di dollari di capitalizzazione.

apple vision pro 1

Il visore costa 3.500 dollari e arriverà all’inizio del 2024 negli Stati Uniti, «altri paesi» seguiranno nel resto dell’anno. […]gli sviluppatori […] ora avranno un nuovo oggetto per immaginare applicazioni capaci di convincere i consumatori ad abbracciare i visori che per adesso hanno portato soprattutto dolori a chi, come Meta, ha deciso di scommetterci da un paio di anni. […]

apple vision pro 6

L’utilizzo viene illustrato da una voce narrante[…] il visore […] Lo comanda con il movimento degli occhi, puntando una icona. Con la voce. Con il movimento delle dita. Nessun controller.

[…] il visore non nasconde mai del tutto gli occhi. […] Le applicazioni che vengono illustrate sono legate all’entertainment e al lavoro. Sul primo versante: Apple tv. […] È una proiezione digitale sul mondo reale. Le finestre di Safari si affiancano nello spazio fisico. E così lo schermo del Mac diventa grande potenzialmente come tutta la stanza.

apple vision pro 4

In ufficio e nel lavoro da casa ogni videochiamata ha le dimensioni dell’interlocutore che diventano reali. […] Il riferimento al gaming è meno spinto rispetto ai competitors. Si possono fare i video toccando un tasto. Le foto. E si possono rivedere nella maniera più immersiva immaginabile.

apple vision pro 3

A livello hardware: ha 12 fotocamera, 6 microfoni e molti altri sensori. Processore M2 e il nuovo R1 per il il reatime processiong. La fotocamera interna è capace di fare una scansione della retina e conservarla con crittografia in modo che il device sia sbloccabile solo dal proprietario, e per usare Apple Play. La scommessa è convincere i consumatori a indossare una maschera per accedere ai contenuti. Secondo i dati di Idc, nel mondo nel 2021 sono stati venduti un totale di 8,8 milioni di visori di realtà aumentata o virtuale, in calo del 20.9% rispetto ai quasi 11 milioni spediti nel 2021. Di questi 8,5 milioni sono visori per la realtà virtuale.

nuovi macbook pro 3

Quello di Apple è un mix tra i due. Nel primo trimestre del 2023, le vendite si sono più che dimezzate: - 54,4%. Tra i primi 5 produttori di visori, Meta ha continuato a essere in testa con una quota del 47,8%, anche se ha perso terreno rispetto al PSVR 2 di Sony, che ha conquistato una quota del 35,9% nel trimestre. ByteDance (Pico) è riuscita a crescere dal 4,4% dello scorso anno al 6,1% di quest’anno grazie a nuovi prodotti e nuovi mercati. DPVR e HTC completano la top 5 con una quota inferiore al 2%.

