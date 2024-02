26 feb 2024 19:55

A ME GLI OCCHI, PLEASE - JONATHAN THOMPSON, LO SCUDIERO DI RE CARLO III, È STATO TRASFERITO AD ALTRO INCARICO DOPO AVER FATTO BAGNARE ORDE DI INGLESI ARRAPATE CHE SEGUIVANO GLI EVENTI PUBBLICI DEL SOVRANO SOLO PER POTER AMMIRARE L'AITANTE TENENTE COLONNELLO – LA VERSIONE UFFICIALE È CHE SAREBBE STATO LO STESSO THOMPSON A CHIEDERE “UN RUOLO MENO PUBBLICO” PERCHÉ STANCO DEI COMMENTI HOT DELLE SUE AMMIRATRICI – MA DIETRO IL TRASFERIMENTO POTREBBE ESSERCI LA ZAMPONA DI CARLO CHE…