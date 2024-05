ME TE MAGNO! - NEL QUARTIERE SAN GIOVANNI DI ROMA UNA 67ENNE HA MESSO IN FUGA DUE LADRI PRENDENDOLI A MORSI! I DUE HANNO PROVATO A IMBAVAGLIARE LA SIGNORA DAL CANINO AFFILATO CHE HA REAGITO CON UN MOZZICO (SUPERATA LA PROVA DENTIERA) – E' PIENO DI ASPIRANTI CANNIBALI NELLA CAPITALE: POCHI GIORNI FA UN FUNZIONARIO DELLE NAZIONI UNITE NELLA CAPITALE È STATO AGGREDITO DA DUE RAPINATORI. ANCHE LUI HA MORSO UN DITO DI UNO DI LORO E POI…

Rapina in un'abitazione nella sera di martedì in via Amiterno, in zona San Giovanni. I ladri sono entrati in casa smurando una grata e hanno tentato di imbavagliare la proprietaria, una romana di 67 anni.

Ma la donna non si è data per vinta e ha deciso di reagire ed è riuscita a mordere uno dei rapinatori e ha urlato attirando l'attenzione dei vicini. I due rapinatori sono scappati portando via alcuni monili in oro. Sulla vicenda indaga la polizia.

Non è il primo caso di una vittima che reagisce riuscendo a mettere in fuga i ladri. Appena pochi giorni fa due malviventi erano stati picchiati da un funzionario delle Nazioni Unite che avevano cercato di rapinare.

L’uomo, Micheal Kevin Snyder era stato aggredito alle spalle nell’androne del suo palazzo di via Poliziano da due uomini che con molteplici pugni al volto e al torace avevano cercato di derubarlo. Anche lui, per difendersi, aveva morso un dito ad uno dei due uomini. Poi aveva colpito con un pugno l’altro, ferendolo con le chiavi che aveva in mano.

I due malviventi, di fronte alla resistenza di Snyder, hanno deciso di rinunciare alla rapina. E sono scappati facendo perdere le proprie tracce, ma nella fuga uno di loro ha perso un telefono cellulare in via Mecenate. È stato proprio il ritrovamento dello smartphone, insieme ad altri riscontri investigativi, che ha permesso ai poliziotti di identificare i due aggressori entrambi di Tivoli. […]