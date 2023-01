17 gen 2023 13:25

ME TOO ALLA PUMMAROLA! LE ATTRICI CIANCIANO DI 223 ABUSI EMERSI IN DUE ANNI E ANNUNCIANO NUOVE DENUNCE MA SI GUARDANO MOLTO BENE DAL FARE UN NOME (E NEANCHE MEZZO COGNOME) – LA LEGALE: “E’ UN SISTEMA CHE VEDE IL SESSO COME SOTTOMISSIONE E POTERE E NON COME LIBERA RELAZIONE. PER QUESTO SERVE AL PIÙ PRESTO UNA LEGGE CONTRO LE MOLESTIE” (MA GIA’ ESISTE) – L'APPELLO DI LAURA BOLDRINI: “FATE NOMI E COGNOMI”