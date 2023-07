29 lug 2023 10:30

ME-YEOH TARDI CHE MAI - IMPEPATA DI NOZZE PER LA 60ENNE MICHELLE YEOH E IL 77ENNE JEAN TODT: L’ATTRICE-PREMIO OSCAR E L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FERRARI SI SONO SPOSATI IN SVIZZERA, DOPO 19 ANNI INSIEME – FRA GLI INVITATI TANTI VOLTI NOTI DEL PASSATO DEL CAVALLINO, TRA CUI LUCA CORDERO, STEFANO DOMENICALI E FELIPE MASSA, MA C’ERA ANCHE UN INVITATO D’ECCEZIONE ALLA CERIMONIA: LA STATUETTA VINTA DALL’ATTRICE PER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”