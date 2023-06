I MEDIA DI KIEV MEJO DEL “FATTO QUOTIDIANO” – GIORNALI, RADIO E AGENZIE UCRAINE HANNO USATO PAROLE AL FIELE CONTRO BERLUSCONI, NEL GIORNO DELLA SUA MORTE: “È MORTO L’AMICO DEL DITTATORE VLADIMIR PUTIN” – L’ARTICOLO DELL’AGENZIA UNIAN: “DALL’INIZIO DELLA GUERRA HA CONTINUATO A GIUSTIFICARE L’AGGRESSORE” – RADIO SVOBODA: “PUTIN HA PERSO UN AMICO, UN POLITICO CHE NON CONOSCEVA LA VERGOGNA” - GLI AUDIO ANTI-ZELENSKY DI SILVIO

IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO

1. L’AGENZIA UCRAINA UNIAN SU BERLUSCONI: «È MORTO L’AMICO DI VLADIMIR PUTIN»

silvio berlusconi vladimir putin

«L’amico del dittatore Vladimir Putin». Con queste parole, l’agenzia di stampa ucraina Unian ricorda Silvio Berlusconi. […] «Dopo l’inizio dell’aggressione da parte di Mosca e l’introduzione delle prime sanzioni dell’Occidente, Berlusconi ha giustificato l’azione dell’aggressore, sottolineando che la Russia “non poteva far altro che proteggere i cittadini ucraini di origine russa, che considera fratelli”», si legge sul sito dell’agenzia stampa.

Nell’articolo […] viene inoltre ricordata la visita del Cav. in Crimea. «Nel settembre 2015 Berlusconi ha visitato per diversi giorni la Penisola occupata dalla Russia. Qui, in particolare […] ha avuto un incontro con Putin. In risposta, l’Ucraina gli ha vietato di entrare nel Paese per tre anni». E poi ancora: «Nel 2022, quando la Russia ha lanciato una sanguinosa guerra su vasta scala non provocata, Berlusconi ha continuato a giustificare l’aggressore, sottolineando che Mosca avrebbe voluto solo sostituire il governo di Volodymyr Zelensky con persone perbene», si legge.

tweet sulla dichiarazione di berlusconi su zelensky 6

L’agenzia di stampa ricorda infine «l’ultimo anno della sua vita», quando Berlusconi «gravemente malato, in dichiarazioni pubbliche ha incoraggiato l’Ucraina a negoziare con l’aggressore. E le fughe di notizie delle registrazioni audio alla fine hanno mostrato che Berlusconi considerava Zelensky il responsabile dell’invasione russa ed era scontento del sostegno dell’Italia a Kiev”, conclude l’articolo.

2. LA NOTIZIA APRE I SITI DEL MONDO. DURI I MEDIA DI KIEV

Estratto da “Avvenire”

SILVIO BERLUSCONI VLADIMIR PUTIN - MEME BY CARLI

Immediata la reazione delle agenzie di stampa internazionali alla notizia delle morte di Berlusconi: la Reuters, poi la Efe che parla di «personaggio chiave della politica italiana», mentre l’Afp ricorda che era stato «soprannominato l’immortale per la sua longevità politica, un imprenditore audace e innovativo che ha inventato la televisione commerciale» «Figura instancabile nella politica italiana, Berlusconi è morto a 86 anni», scrive Le Figaro, mentre Le Monde nota come sia stato una «figura di spicco della destra italiana».

[…]«Magnate milionario e uomo d’affari - scrive The Telegraph Berlusconi ha anche trasformato il panorama politico del Paese». Per il Guardian, «Berlusconi è stato uno dei politici di primo piano in Italia, tornando in auge come politico nel 2017 nonostante una carriera macchiata da scandali sessuali, innumerevoli accuse di corruzione e una condanna per frode fiscale».

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

La notizia apre i siti on-line delle agenzie russe che però si limitano a ricordare i tratti biografici dell'ex premier. In Ucraina, Silvio Berlusconi viene ricordato come «l’amico di Putin». Durissimo il titolo sul sito di Radio Svoboda: «Putin ha perso un amico, un politico che non conosceva la vergogna».

tweet sulla dichiarazione di berlusconi su zelensky 5 vignetta di ellekappa su Silvio Berlusconi putiniano tweet sulla dichiarazione di berlusconi su zelensky 4 tweet sulla dichiarazione di berlusconi su zelensky 7 PUTIN BERLUSCONI BERLUSCONI PUTIN 4 BERLUSCONI E PUTIN - NOSTALGIA E CANAGLIA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA