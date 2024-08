AI MEDICI SERVE L’ARMATURA – UN 62ENNE HA AGGREDITO CON UNA MAZZA DA BASEBALL IL PERSONALE DELL’OSPEDALE SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA: L’UOMO, CONTESTANDO LA SCARSA ASSISTENZA DATA ALLA FIGLIA 19ENNE IN PRONTO SOCCORSO PER UNA SOSPETTA BRONCHITE, HA PERSO LA TESTA E HA INIZIATO A DEVASTARE LA STRUTTURA – ALLA FINE DODICI PERSONE IN SERVIZIO SONO STATE MEDICATE E…

(Adnkronos) - Dieci infermieri e un medico in stato di agitazione e ansia e una guardia giurata con una distorsione a un dito della mano. Dodici persone in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, finite per essere pazienti dello stesso presidio. E' successo la notte scorsa quando un 62enne, già noto alle forze dell'ordine, era al pronto soccorso per una sospetta bronchite della figlia di 19 anni.

Contestando la qualità dell'assistenza alla figlia, l'uomo ha impugnato una mazza da baseball e ha iniziato a colpire tutte le porte del pronto soccorso. Poi è entrato nell'ufficio del medico di turno e ha colpito violentemente la scrivania. Qualcuno ha composto il 112 mentre il vigilante ha provato a disarmare il 62enne, rimanendo ferito. All'arrivo dei Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, l'uomo è finito in manette. E' ora in carcere, in attesa di giudizio

