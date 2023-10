14 ott 2023 12:10

IL MEDIO ORIENTE BRUCIA E L'OCCIDENTE TREMA - IL SEGRETARIO DI STATO USA BLINKEN VA IN PRESSING DIPLOMATICO SUGLI ARABI E VEDE IL CAPO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE ABU MAZEN – COME DAGO DIXIT, GLI STATI UNITI, PER EVITARE UN’ECATOMBE UMANITARIA, STANNO INVIANDO AIUTI A GAZA ATTRAVERSO L'EGITTO DI AL SISI E VOGLIONO EVITARE CHE IL CONFLITTO SI ESTENDA (E TIRI DENTRO ANCHE L'IRAN) - IL QATAR, INTANTO, FRENA SUL CONGELAMENTO DEI 6 MILIARDI A TEHERAN...