14 ott 2023 16:10

IL MEDIO ORIENTE È IN FIAMME E IN EUROPA L’ALLERTA È MASSIMA – AL VIMINALE SI È TENUTO IL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA: L'ALLERTA È STATA ALZATA E LA PROTEZIONE AUMENTATA SU TUTTI GLI OBIETTIVI SENSIBILI DEL NOSTRO PAESE – IERI IN FRANCIA UN RAGAZZO DI ORIGINE CECENE HA UCCISO UN PROFESSORE URLANDO “ALLAH AKBAR”, OGGI A PARIGI IL LOUVRE È STATO CHIUSO PER L’EMERGENZA TERRORISMO….