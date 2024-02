MEDIO ORIENTE IN FIAMME - ISRAELE APRE IL FRONTE DEL LIBANO: LO STATO EBRAICO HA BOMBARDATO IL SUD DEL PAESE, COME RISPOSTA ALL'UCCISIONE DI UNA SOLDATESSA DI 20 ANNI E FERITO ALTRE OTTO PERSONE – BECCATO UN (ALTRO) GIORNALISTA DI AL JAZEERA MEMBRO DI HAMAS: È VICE COMANDANTE DI UNA BRIGATA DEL GRUPPO TERRORISTA E SI ERA FILMATO DURANTE IL POGROM DEL 7 OTTOBRE - ISRAELE APPROVA L’USO DI STARLINK DI ELON MUSK A GAZA E NETANYAHU DETTA LE CONDIZIONI PER RIAPRIRE A UN NEGOZIATO: “ACCORDO SOLO CON UN CAMBIO DI POSIZIONE DI HAMAS…”

ISRAELE, REPORTER AL JAZEERA FERITO È VICECOMANDANTE HAMAS

(ANSA) - Il giornalista di Al Jazira, Ismail Abu Omar, ferito ieri a Gaza in un raid israeliano "è un vice comandante di compagnia del Battaglione orientale di Hamas a Khan Yunis". Lo ha detto il portavoce militare sottolineando che "Abu Omar ha filmato se stesso nel kibbutz di Nir Oz durante il massacro del 7 ottobre e ha pubblicato la foto sui social". L'esercito ha quindi diffuso l'autoscatto che ritrae Abu Omar nel kibbutz. Ieri l'emittente del Qatar aveva dato notizia del ferimento del suo reporter insieme ad un collega. (ANSA).

HAARETZ, 'ISRAELE HA APPROVATO L'USO DI STARLINK A GAZA'

BENJAMIN NETANYAHU

(ANSA) Israele ha approvato l'uso di Starlink di Elon Musk a Gaza. Lo ha riferito Haaretz. Starlink è un sistema di satelliti per la comunicazione.

NETANYAHU, SOLO CAMBIO POSIZIONE HAMAS PUÒ PORTARE ACCORDO

(ANSA) - "Il premier Benyamin Netanyahu avrebbe detto che solo un cambio della posizione di Hamas potrà consentire di progredire nei negoziati". Lo hanno riferito due funzionari israeliani citati da Axios confermando la decisione del premier di non inviare domani una delegazione al Cairo. Secondo le stesse fonti, il premier ritiene che solo una posizione di Israele "molto dura" potrebbe portare ad un accordo.

ISRAELE BOMBARDA IL LIBANO DOPO L’UCCISIONE DI UNA SOLDATESSA. IL MINISTRO BEN GVIR: “QUESTA È GUERRA”

Estratto dell’articolo di Biagio Chiariello per www.fanpage.it

Israele ha "bombardato ampiamente" il sud del Libano, a seguito del lancio di razzi verso il nord del Paese, in particolare verso Safed. Lo riferiscono le Idf su X. I raid libanesi hanno portato alla morte di una donna israeliana e al ferimento di altre otto persone, oltre a colpire una base dell'esercito a Safed. La vittima sarebbe una soldatessa di 20 anni, Amer Sarah Benjo.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 1

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha poi affermato che l’attacco contro la base di Safed è da considerarsi come una dichiarazione di guerra, esortando a smettere di trattare la situazione del confine nord in modo diverso da Gaza. “Questi non sono singoli attacchi, è una guerra“, ha scritto Ben Gvir su X.

L'emittente israeliana Channel 12 riporta che Ben Gvir ha chiesto un incontro urgente con il premier Benjamin Netanyahu per discutere dell'escalation nel nord. Per quanto nessun gruppo abbia rivendicato la responsabilità degli attacchi di questa mattina, la maggior parte ha puntato il dito contro i miliziani di Hezbollah, ritenuti gli unici in Libano con la capacità di attaccare Safed.

benjamin netanyahu

Secondo il quotidiano libanese Al-Meyadeen una donna e i suoi due figli sarebbero stati uccisi nel raid israeliano nella città libanese di Souaneh. Al-Manar, che come al-Meyadeen è legato a Hezbollah, riferisce che anche una persona è stata uccisa ad Adchit. Lo riporta il Times of Israel.

Nel frattempo il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza continua a salire a seguito degli attacchi israeliani. Dall’inizio del conflitto dopo il 7 ottobre sono stati uccisi 28.576 palestinesi, secondo il locale ministero della Sanità gestito da Hamas, citato da al Jazeera. I feriti totali sono, al momento, 68.291. Nelle ultime 24 ore sono 103 palestinesi uccisi e 145 feriti.

Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto: "Abbiamo sostenuto il diritto di Israele a difendersi e a colpire le centrali di Hamas", ha ricordato il capo della Farnesina. Quello che è accaduto il 7 ottobre "è stata una caccia all’ebreo. Ho visto immagini che non avrei mai voluto vedere in vita mia: profanazione di cadaveri, seni amputati e usati per giocare a pallone, madri costrette a vedere i loro figli uccisi nel forno mentre venivano violentate da decine di terroristi di Hamas. Scene che hanno provocato una giusta reazione. Noi però abbiamo come obiettivo la pace", ha aggiunto Tajani.

