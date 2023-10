IL MEDIORIENTE RIBOLLE: È STATO SVENTATO UN ATTACCO DI DRONI CONTRO LA BASE MILITARE DI HARIR, CHE OSPITA I SOLDATI AMERICANI, NEL NORD DELL'IRAQ - POCO PRIMA ERA STATO TENTATO UN ALTRO ASSALTO AEREO, SEMPRE CON DEI VELIVOLI SENZA PILOTA, ALLA BASE STATUNITENSE DI AL-ASAD - LA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS HA INFUOCATO LA REGIONE: SONO I PRIMI ATTACCHI CONTRO MILITARI AMERICANI DOPO PIÙ DI UN ANNO...

SOLDATI USA IN MEDIORIENTE

(ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - Un attacco di droni contro la base aerea di Harir, che ospita le forze americane nel nord dell'Iraq, è stato sventato. Lo riferiscono media Usa citando agenzie internazionali.

Poco prima era stato sventato un altro attacco con droni alla base Usa di al-Asad. Si tratta del primo attacco di questo tipo contro le forze statunitensi in Iraq da più di un anno. Le fonti hanno rifiutato di dire su chi si concentrano i sospetti ma Washington è in allerta per l'attività dei gruppi sostenuti dall'Iran nel contesto della crescente tensione nella regione per la guerra tra Israele e Hamas.

