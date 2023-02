11 feb 2023 18:20

UNA MEGA OFFERTA PER MEGHAN PER TOGLIERSI DALLE PALLE? – RE CARLO SAREBBE DISPOSTO A TUTTO PER LIBERARSI DELLA NUORA E SAREBBE PRONTO A OFFRIRLE UN ACCORDO DI DIVORZIO DA 50 MILIONI DI STERLINE – IL SOVRANO TEME CHE HARRY NON SI RENDA CONTO “CHE STA ANDANDO VERSO IL DISASTRO E DEVE LASCIARLA IL PRIMA POSSIBILE” E VUOLE EVITARE CHE POSSA “BUTTARE VIA LA SUA VITA” – IL RE PENSA CHE L’OFFERTA, CON LA POSSIBILITÀ DI MANTENERE IL TITOLO DI DUCHESSA E DIVERSE PROPRIETÀ, POSSA FARE GOLA A MEGHAN...