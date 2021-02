MEGHAN PASSA ALLA CASSA – LA DUCHESSA DI SUSSEX VINCE LA CAUSA CONTRO IL "MAIL ON SUNDAY", ACCUSATO DI AVER INVASO LA SUA PRIVACY PUBBLICANDO UNA SUA LETTERA AL PADRE DURANTE IL PERIODO DI TENSIONI FRA I DUE: QUEL PULCIARO DI THOMAS MARKLE, BEN FELICE ALL’IDEA DI POTER FARE SOLDI SFRUTTANDO L’IMMAGINE DELLA FIGLIA, L’AVEVA VENDUTA AL TABLOID CHE ADESSO DOVRÀ SGANCIARE….

Enrico Franceschini per "www.repubblica.it"

meghan markle

Meghan Markle vince una causa contro i tabloid inglesi. L’Alta Corte di Londra ha dato ragione alla duchessa del Sussex nell’accusa al Mail on Sunday di avere invaso la sua privacy pubblicando una sua lettera al padre durante il periodo di tensioni fra i due che portarono poi a una definitiva rottura al momento del matrimonio con il principe Harry.

meghan e thomas markle

Il giudice ha stabilito che Meghan “aveva ragionevoli aspettative che la lettera rimanesse privata”, ritenendo il giornale colpevole. Una successiva udienza in marzo deciderà “i prossimi passi” dell’azione legale.

thomas e meghan markle

La duchessa aveva chiesto il pagamento di danni al Mail per la pubblicazione di cinque articoli nel febbraio 2019 che includevano estratti della sua corrispondenza con il padre, Thomas Markle. Secondo il magistrato la lettera, scritta da Meghan nell’agosto 2018, era “chiaramente privata e su questioni personali”, riguardanti “il suo comportamento, i suoi sentimenti per il comportamento del padre e il risultante diverbio fra di loro”. Le ragioni a favore di Meghan sono così forti, ha concluso il giudice, che non è nemmeno necessario istituire un processo. La prossima udienza dovrà verosimilmente decidere soltanto l’ammontare dei danni.

thomas e meghan markle

Non è la prima volta che Harry e Meghan, andati a vivere dallo scorso anno in California dopo avere deciso di non svolgere più un ruolo attivo nella famiglia reale, ottengono giustizia contro le invasioni della privacy e la diffamazione di cui sono stati vittime da parte della stampa britannica. A cui Harry, come del resto il fratello William, non perdona il trattamento nei confronti della madre, la principessa Diana, morta mentre i paparazzi inseguivano la sua auto a Parigi.

thomas markle, tyler dooley e meghan markle thomas e meghan markle thomas markle e meghan 2 meghan markle col padre thomas meghan e thomas markle 5 MEGHAN MARKLE CON IL PADRE E IL FRATELLASTRO THOMAS DETTO TOM thomas markle e meghan 1 harry e meghan 2 harry e meghan 1 meghan e thomas markle 2