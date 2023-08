MEGLIO LA CELLA DELLA MOGLIE PORCELLA – A MILANO UN 38ENNE ORIGINARIO DELL'ECUADOR SI È FATTO ARRESTARE DOPO AVER SCOPERTO CHE LA MOGLIE LO TRADIVA – L’UOMO, RIMASTO IN STRADA DOPO ESSERE STATO CACCIATO DI CASA, HA CHIAMATO LA POLIZIA RIVELANDO DI AVERE 700 GRAMMI DI COCAINA IN UNO ZAINO: AGLI AGENTI HA RACCONTATO DI ESSERE FINITO IN DEPRESSIONE E…

Estratto dell'articolo di www.liberoquotidiano.it

carcere 4

Cacciato di casa dopo aver scoperto che la moglie lo tradiva, un 38enne originario dell'Ecuador nella notte ha deciso di farsi arrestare a Milano.

La scorsa notte alla centrale operativa della Questura è arrivata la telefonata dell'uomo, in cui lo stesso diceva di avere oltre 700 grammi di cocaina in uno zaino. […] Nel rispondere ad altre domande degli agenti il 38enne ha iniziato a raccontare la sua storia.

carcere 7

Da qualche giorno era sprofondato in uno stato di depressione non solo per il tradimento ma anche per la scelta dei genitori della moglie di non prendere le sue parti e farlo andare via dall'appartamento in via Costantino Baroni in cui viveva con la famiglia di lei. A quel punto, non vedendo più vie d'uscita per sé ha preferito vedersi aprire le porte del carcere. […]

carcere 6 carcere 8 carcere 5