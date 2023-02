IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – SE VI SENTITE TRISTI, SAPPIATE CHE LA FELICITÀ ARRIVA A 70 ANNI: SECONDO UNO STUDIO AMERICANO, CI SI SENTE PIÙ DEPRESSI NELL’ULTIMA FASE DELLA VITA PRODUTTIVA PER POI RINASCERE CON LA PENSIONE QUANDO SI HA PIÙ TEMPO LIBERO E MENO ANSIE (SALUTE PERMETTENDO) – MOLTI PRATICANO SPORT, SI CONCEDONO UNA VACANZA ALL’ANNO E IL 27% DICHIARA DI ESSERE “MOLTO FELICE”. BASTI PENSARE CHE SOLO IL 16% DEI 40ENNI DICHIARA DI ESSERLO…

Estratto dell’articolo di Viola Giannoli per “la Repubblica”

anziani felici 7

Si può essere felici anche a settant’anni. […] Liberata dai fardelli dell’età di mezzo, la longevità è un valore per chi la vive al punto che, nell’ultimo focus del Censis, l’87,6 per cento degli anziani si dichiara soddisfatto della propria vita, ben più del resto della popolazione per cui l’appagamento si ferma al 59,6 per cento. E anche all’Istat risulta che i “pienamente soddisfatti” tra i settantenni sono più dei sessantenni.

anziani felici 5

[…] un recente studio dell’American association of retired persons e del National geographic ha scoperto che la felicità diminuisce nell’ultima fase della vita produttiva per poi aumentare di nuovo a settanta e ottant’anni quando ci si ritrova con più tempo libero e meno stress. Il 27 per cento degli adulti statunitensi sulla settantina si dice addirittura “molto felice”, mentre la percentuale crolla via via col diminuire dell’età, fino al 16 per cento dei quarantenni.

anziani felici 4

«Sono un vecchio, contento di esserlo», dice Vittorino Andreoli, psichiatra e autore del saggio Lettera a un vecchio . «In questa fase della vita ci trasformiamo, mutano i bisogni e le aspettative e arriva una nuova visione del mondo. Non dobbiamo più timbrare un cartellino, non dobbiamo dimostrare più niente a nessuno, siamo liberati dal peso di una società della competizione e della performance», aggiunge il professore.

[…] Il tempo ritrovato si riempie così di attività, ruoli, progetti che generano soddisfazione. Dei sei milioni di settantenni, che oggi sono il 10,2 per cento della popolazione italiana, più di un milione pratica sport in maniera abbastanza continuativa e non si tratta solo di sportivi di vecchia data ma anche di new entry.

anziani felici 6

[…] Uno su tre si regala anche una vacanza ogni anno. E anche il “silver tourism” è una risorsa visto che secondo la Commissione europea nel 2030 saranno 140 milioni i turisti ultrasessantenni nel continente sempre più vecchio. La vita liberata si traduce anche in altruismo: i numeri dell’Istat raccontano che più dei sessantenni, i settantenni si impegnano in attività gratuite con le associazioni di volontariato e donano di più.

anziani felici 3

[…]

anziani felici 1 anziani felici 2