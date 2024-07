4 lug 2024 11:52

MEGLIO DI UN FILM D'AZIONE – SULLA STATALE BRINDISI-LECCE, UNA BANDA ARMATA HA ASSALTATO UN PORTAVALORI: ALMENO 10 PERSONE HANNO INCENDIATO ALCUNE AUTO PER BLOCCARE LA STRADA E HANNO SPARATO IN ARIA PER FAR USCIRE I VIGILANTES DAL FURGONE E PRENDERE LA REFURTIVA – PANICO TRA GLI AUTOMOBILISTI CHE HANNO ASSISTITO ALLA SCENA. NON CI SONO FERITI DA ARMA DA FUOCO, MA SI REGISTRANO INTOSSICAZIONI PER IL FUMO – TRAFFICO IN TILT – VIDEO