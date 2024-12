4 dic 2024 16:03

MEGLIO MORTI CHE IN MANO AI NEMICI - I SOLDATI RUSSI SCHIERATI AL FRONTE HANNO L'ORDINE DI SUICIDARSI PUR DI NON FARSI CATTURARE DALL'ESERCITO DI KIEV - IL MANUALE DATO AI MILITARI DI MOSCA SPIEGA COME FARE: "IL SOLDATO DELLA GRANDE RUSSIA, HA L'ORDINE DI SPARARSI ALLA TEMPIA, SOTTO IL MENTO O IN FRONTE. È IMPORTANTE MANTENERE LA CALMA E PREMERE CON SICUREZZA IL GRILLETTO" - SE NON CI SONO MUNIZIONI DISPONIBILI, AI SOLDATI VIENE CONSIGLIATO DI USARE UNA GRANATA...