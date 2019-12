A SAN SIRO E’ NATA UNA STELLA: SEBASTIANO ESPOSITO – PRIMO GOL SU RIGORE PER L’ATTACCANTE 17ENNE DELL’INTER. SPLENDIDO GESTO DI LUKAKU CHE GLI LASCIA IL RIGORE- ESPOSITO SI COMMUOVE: “STANOTTE NON HO DORMITO. NON POTEVO SOGNARE SERATA MIGLIORE". E POI RICORDA I SACRIFICI, I PANINI MANGIATI PRIMA DEGLI ALLENAMENTI - LA DEDICA ALLA MAMMA E IL CONSIGLIO DI LUKAKU – NATALE IN VETTA CON LA JUVE PER L’INTER – GENOA A PICCO, THIAGO MOTTA AL CAPOLINEA (ARRIVA DIEGO LOPEZ?)- VIDEO