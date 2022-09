Stefania Rocco per www.fanpage.it

Diversamente da quanto inizialmente trapelato, Meghan Markle non ha raggiunto Balmoral dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II. L’attrice, all’ultimo momento, ha preferito non raggiungere la Scozia, lasciando che fosse solo il marito Harry e ricongiungersi ai suoi familiari dopo la notizia della morte dell’adorata nonna. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, Meghan sarebbe rimasta a Londra in attesa di partecipare alle commemorazioni ufficiali che seguiranno il D-Day (così viene definito il giorno della morte della Regina dal protocollo London Bridge).

Nicolas Witchell: “Perché Meghan Markle non è andata a Balmoral”

I piani di Meghan Marke sarebbero cambiati più volte nella giornata di ieri 8 settembre. Secondo le prime notizie ufficiali, diramate da uno dei portavoce della coppia, la duchessa di Sussex avrebbe dovuto accompagnare il marito Harry in Scozia per rendere omaggio a Elisabetta. I piani sono cambiati solo più tardi per motivi che i due non hanno ancora chiarito. La certezza che Meghan non avrebbe raggiunto Balmoral è arrivata dopo il tweet di Omid Scobie, giornalista considerato “vicino” ai duchi di Sussex. “Una fonte ha condiviso un aggiornamento secondo il quale solo il principe Harry viaggerà fino a Balmoral.

Come la duchessa di Cambridge (rimasta a Windsor con i suoi figli), la duchessa di Sussex è rimasta in Inghilterra”, ha twittato il giornalista chiarendo così che Meghan non avrebbe raggiunto la Scozia e azzardando un paragone con Kate Middleton, rimasta a Windsor insieme ai figli. A svelare il motivo della sua assenza è stato Nicholas Witchell, corrispondente reale della BBC. “Per essere completamente onesti a tal proposito, Meghan Markle potrebbe non essere calorosamente accolta”, ha spiegato il giornalista. Non un timore della duchessa dunque, ma la certezza che la sua presenza in Scozia non sarebbe stata ben vista.

Il sito web di Archewell modificato dopo la morte della Regina Elisabetta

Harry e Meghan hanno comunque fatto in modo di comunicare indirettamente al mondo quanto la notizia della morte della Regina li abbia colpiti. In segno di lutto e rispetto, anche la pagina principale del sito web Archewell (associazione benefica della coppia) è stata modificata con uno sfondo nero sul quale campeggia la frase: “In affettuoso ricordo di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”.

