COSÌ PER SPORT – VALENTINA VEZZALI NON ASPETTAVA ALTRO PER INFILZARE IL SUO NEMICO GIURATO, GIOVANNI MALAGÒ, PRESIDENTE ONORARIO DI UN CIRCOLO ROMANO, L’ANIENE, CHE SBARRA L’ISCRIZIONE ALLE DONNE: “INACCETTABILE” – UN INTERMINABILE DUELLO CHE VEDE IN CAMPO, STRETTO AL FIANCO DELLA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT, L’AITANTE FRANCESCO SORO, IL FU GRANDE AMICO DI MEGALÒ, EX CONI E OGGI DIRIGENTE DEL MISE GRAZIE ALL’ASSE GIORGETTI-VEZZALI