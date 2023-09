MEGLIO TARDI CHE MAI: AL PARCO VERDE DI CAIVANO È IN CORSO UN MAXI-BLITZ DELLE FORZE DELL'ORDINE - 400 UOMINI, TRA CARABINIERI, POLIZIOTTI E FINANZIERI, STANNO ESEGUENDO PERQUISIZIONI A TAPPETO, IDENTIFICANDO PERSONE E VEICOLI SOSPETTI. È STATA SEQUESTRATA ANCHE UNA BUSTA CON 30MILA EURO - IL QUARTIERE È SALITO AGLI ORRORI DELLE CRONACHE PER LO STUPRO DI GRUPPO SU DUE CUGINE DI 13 ANNI: AL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI LA PREMIER MELONI VORREBBE NOMINARE UN COMMISSARIO AD HOC... - VIDEO!

1-VASTO BLITZ INTERFORZE A CAIVANO, 400 UOMINI IMPEGNATI

blitz a caivano 1

(ANSA) - È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere 'Parco Verde' di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe.

Si tratta di un controllo straordinario ad "Alto Impatto" che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine che stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

blitz a caivano 2

Coinvolti anche i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei Carabinieri e con il controllo dall'alto di un elicottero del Reparto Volo. Verranno eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Operazione "alto impatto" con 400 operatori della #PoliziadiStato in collaborazione con @_Carabinieri_ e @GDF al parco verde di Caivano a Napoli. Controlli, perquisizioni e controlli amministrativi anche con ausilio Polizia metropolitana#5settembre #essercisempre pic.twitter.com/HAzHt3MtgL — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 5, 2023

giorgia meloni incontra don maurizio patriciello 2

2. BLITZ A CAIVANO, SEQUESTRATA ANCHE UNA BUSTA CON 30MILA EURO

(ANSA) - Durante il blitz interforze in corso al 'Parco Verde' di Caivano, i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite. I militari, inoltre, hanno perquisito un appartamento abbandonato trasformato in piazza di spaccio. La vasta operazione - condotta da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza con l'ausilio di diversi reparti specializzati - è finalizzato all'esecuzione di numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

3. CAIVANO, SICUREZZA, FONDI UE IL GOVERNO E LA SFIDA DEL SUD

Estratto dell'articolo di Monica Guerzoni per il "Corriere della Sera"

blitz a caivano 3

Un Consiglio dei ministri tutto dedicato al Sud, dalla lotta alla criminalità ai fondi per lo sviluppo. Giorgia Meloni ha ripreso in mano il dossier di Caivano, il comune del Napoletano dove la premier ha portato la solidarietà del governo e tante promesse, che ora bisogna mantenere.

La prima mossa sarà la nomina di un commissario ad hoc, che segua passo dopo passo la rinascita del comune alle porte di Napoli devastato dalla criminalità organizzata e sconvolto dalla drammatica vicenda delle cuginette stuprate. Giovedì la riunione del Cdm, la seconda dopo la pausa estiva, sarà concentrata sulle risorse europee per il Mezzogiorno e sulla annunciata stretta per contenere la criminalità minorile.

blitz a caivano 2

Il pacchetto sicurezza a cui, anche dopo lo stupro di gruppo di Palermo, ha lavorato il Viminale sotto la supervisione del sottosegretario Mantovano, aspira a togliere le armi da taglio e da fuoco ai minorenni e alle baby gang. La premier il 31 agosto a Caivano ci ha «messo la faccia», è stata applaudita e contestata e ha sentito sulla sua pelle l’esasperazione delle persone.

giorgia meloni a caivano 3

L’appello della mamma di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli da un ragazzo di 16 anni, ha fatto il resto. «Voglio giustizia», ha chiesto Daniela Di Maggio alla premier, che sabato le ha telefonato. La risposta del governo è un decreto costruito a caldo, con lo schema politico del provvedimento approvato a Cutro dopo il tragico naufragio di febbraio.

blitz a caivano 1

Il testo che i ministri troveranno sul tavolo della Sala verde il 7 settembre conterrà norme penali come il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), nuove regole in deroga per accelerare le procedure amministrative e consentire entro la primavera la ristrutturazione e la riapertura dell’impianto sportivo Delphinia, cuore del progetto di rinascita di Caivano. Nel decreto ci saranno le soluzioni individuate dal ministro Giuseppe Valditara per sostenere le scuole del territorio e anche le norme per limitare l’accesso dei minori a siti pornografici per cui spinge Eugenia Roccella.

Ad angosciare Giorgia Meloni in queste ore sono anche i numeri degli sbarchi sulle coste italiane, qualcosa come 115 mila nei primi otto mesi 2023, il doppio dello scorso anno. Numeri che stridono con i proclami elettorali della destra e ai quali la premier vuole porre un freno. [...]

GIORGIA MELONI A CAIVANO

giorgia meloni a caivano 2

blitz a caivano 1

giorgia meloni a caivano 2

blitz a caivano 4

caivano giorgia meloni a caivano 4 caivano 1 manifestazione a caivano 2 manifestazione a caivano 1 GIORGIA MELONI A CAIVANO