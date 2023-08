MEGLIO DI UNA VINCITA ALLA LOTTERIA! ANTONIO SPOTO, IL 40ENNE CHE È RIUSCITO A FARSI ADOTTARE DALLA NOBILDONNA 80ENNE LEONARDA AULA EREDITANDO IL SUO PATRIMONIO, È PASSATO DALL'AVERE UN REDDITO DI 20 MILA EURO LORDI ALL’ANNO AL POTER SPENDERE MILIONI DI EURO GODENDOSI LE VILLE DELLA DONNA DEFUNTA (AVENDOLE DATO SOLO "UN BACIO") - QUANDO I PARENTI DELLA VECCHIETTA HANNO PROVATO A ROVINARGLI LA FESTA DENUNCIANDOLO E ALCUNI MILIONI SONO STATI SEQUESTRATI, LUI NEL 2021 HA NASCOSTO UNA FETTA DEL PATRIMONIO IN REPUBBLICA CECA…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica – Edizione Roma”

TESTAMENTO LEONARDA AULA

Antonio Spoto è diventato milionario e nobile a 40 anni. La sua vita si è trasformata in meglio, all’improvviso, come nelle più belle fiabe. L’epilogo per lui è stato (quasi) a lieto fine, se non fosse stato per il pm e la Dia che gli hanno bloccato per due volte i conti mentre cercava di esportare parte del tesoro all’estero. […]

Poiché nonostante Spoto si sia scambiato il bacio con la nobildonna romana di ottant’anni, vedova e senza figli, che desiderava portarlo all’altare, il toyboy, con la metà dei suoi anni, ha optato per un piano diverso: essere adottato da Leonarda Aula, così da diventare l’unico rampollo con tanto di assegnazione del cognome aristocratico (è indicato nel testamento) per suggellare la sua nuova vita.

Il 28 ottobre del 2020, 72 ore dopo la morte improvvisa della donna, è la data in cui un uomo con un reddito annuale da 20mila euro lordi diventa un aristocratico milionario. Ma da quel giorno, al contrario di Cenerentola e Biancaneve, viene braccato dalla procura, dalla Dia e dai parenti a sangue blu della defunta, rappresentati dall’esperto penalista Luigi Annunziata. L’accusa dei pm è di circonvenzione d’incapace.

TESTAMENTO OLOGRAFO

Il neo nobile, però, dimostra di avere pelo sullo stomaco. E così dopo un primo sequestro da milioni di euro del novembre 2021, dovuto allo smisurato patrimonio ereditato da Aula, Spoto riesce a nascondere un’altra fetta del tesoro ricevuto in dote, e cosa fa? Fa calmare le acque, fa passare qualche mese e poi cerca di portarlo all’estero, in Repubblica Ceca. A questo punto scattano gli alert dell’Uif di Bankitalia.

testamento

[…] L’uomo era riuscito a mettere le mani su un capitale che supera i 5 milioni di euro. I cugini romani a sangue blu, tuttavia, vogliono scoprire cosa sia custodito in due cassette di sicurezza di due banche romane. Leonarda Aula aveva un tesoro in gioielli da vera nobile, che potrebbe superare di gran lunga, secondo i familiari, i 5 milioni di euro sin qui contesi con Antonio Spoto Aula.

apertura di testamento eredi testamento