MEJO DI UN ACTION MOVIE! - UN COMMANDO ARMATO HA FATTO IRRUZIONE AL MONTE DEI PEGNI A ROMA, MA I DIPENDENTI SONO RIUSCITI A SVENTARE IL COLPO - I BANDITI SONO ARRIVATI IN BANCA TRAVESTITI CON TUTE DA OPERAI, BAFFI FINTI E PARRUCCHE, FINGENDOSI UNA SQUADRA INCARICATA DI ESEGUIRE UN CONTROLLO TECNICO NELLA FILIALE E HANNO MINACCIATO IL PERSONALE CON DELLE PISTOLE - UNA VOLTA ARRIVATI AL CAVEAU...

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per "il Messaggero"

RAPINATORI

Travestiti con le tute da operai per entrare senza destare sospetti. Baffi finti e parrucche per camuffare l'aspetto: così una banda armata di rapinatori ieri mattina ha fatto irruzione al Monte dei Pegni di via Parigi, poco distante da piazza Esedra. Un colpo studiato e ben organizzato. Eppure sfumato perché i rapinatori hanno calcolato male il tempo di apertura temporizzata del caveau che ha bloccato lo sportello. […]

RAPINATORE

LE INDAGINI

Hanno finto di essere una squadra incaricata di eseguire un controllo tecnico nella filiale. Per essere ancora più credibili, i banditi si sono presentati, intorno alle 8,30 poco prima dell'apertura al pubblico, con tanto di attrezzi e carriola. […] non appena si è chiusa la porta alle loro spalle, pistola alla mano, hanno minacciato i tre impiegati presenti e individuato in pochi istanti il direttore della filiale. Così sono arrivati in una manciata di secondi al caveau del banco di pegno.

rapina in banca 4

Qui l'imprevisto: lo sportello a tempo si è bloccato mandando in fumo il colpo. A quel punto gli impiegati hanno fatto scattare l'allarme mentre in strada si scatenava il caos. […]

Sono stati quindi ascoltati gli impiegati e il direttore, tenuti in ostaggio durante la rapina. Sconvolti per quanto accaduto ma illesi: «Solo quando hanno estratto le pistole abbiamo capito cosa stava accadendo» hanno riferito agli agenti di polizia: «Non li avevamo notati, travestiti da operai erano passati inosservati. Quando hanno estratto le pistole, abbiamo temuto il peggio». […]

Da quanto accertato a fare irruzione nella banca sono stati in 4. Ma: «Non escludiamo che ci siano altri complici coinvolti. Qualcuno che era nelle vicinanze e che li abbia aiutati a scappare» precisano i poliziotti impegnati nelle indagini[…]

rapina in banca 3

LE PISTE

I testimoni della banca hanno infatti riferito di aver visto i rapinatori scappare a piedi. […]Gli uomini della squadra Mobile stanno invece analizzando le diverse fasi della rapina: «Il colpo era ben organizzato - sottolineano - siamo certi che i banditi prima di entrare in azione abbiano tenuto sotto controllo la filiale per poi decidere quando entrare in azione». […]