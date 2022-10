CAFONALINO IN “APNEA” – AL MAXXI DI ROMA, CON IL CANE ARTURO AL GUINZAGLIO, LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE PRESENTA L’AUTOBIOGRAFIA “APNEA” TRA AMICI, PARENTI, EX AMORI, FIGLI, NIPOTI, CUGINE E LA TATA – ACCANTO ALL’AUTRICE UNA LUCIFERINA BARBARA ALBERTI E FRANCESCO SICILIANO. IN PLATEA L’EX MARITO LUCA BARBARESCHI CHE SI PRESENTA CON UN CASCO, JAS GAWRONSKI IMPECCABILE COME SEMPRE, SILVIO SIRCANA IN JEANS, JANE ALEXANDER, FRANCESCA D’ALOIA…