MEJO DI UN B-MOVIE: ARIDATECE RENZO MONTAGNANI! - A VERONA UN UOMO SI È NASCOSTO NELL'ARMADIO DELLA CAMERA DA LETTO PER BECCARE LA MOGLIE CON UN ALTRO - ERA SICURO CHE LEI GLI METTESSE LE CORNA, COSÌ AVEVA STUDIATO UN PIANO APPARENTEMENTE INFALLIBILE PER INCASTRARE LA DONNA MENTRE SI SOLLAZZAVA A LETTO CON L'AMANTE - DOPO ESSERSI BEN NASCOSTO, CON IL CELLULARE IN MANO PER FILMARE IL TRADIMENTO, HA VISTO CHE...

Estratto dell'articolo di Laura Tedesco per www.corriere.it

tradimento 1

Si nascondeva dentro l’armadio per spiare la moglie «fedifraga». Si era convinto che lei lo tradisse, era certo che la consorte avesse «un altro». E così, proprio come nei film, il 7 gennaio scorso d’improvviso, sentendola entrare in camera, è sbucato dal guardaroba.

È la storia realmente accaduta nel Veronese a Villafranca, dove a chiudersi dietro le ante non è stato - come solitamente si vede al cinema - l’amante che non vuole essere scoperto dal marito tradito, bensì... proprio quest’ultimo. Era sicuro che la sua (ormai diventata ex) «dolce metà» frequentasse un altro uomo: così, per coglierla in flagrante, aveva deciso di imitare i protagonisti delle commedie all’italiana.

tradimento 4

[...] A raccontare così quella scena cinematografica diventata realtà è il capo di imputazione per cui ieri l’ex coniuge è stato condannato con il rito abbreviato a un anno e sei mesi di reclusione con la condizionale.

Dovrà anche risarcire la donna con 5.000 euro per aver cercato invano di incastrarla uscendo di colpo dal guardaroba con il cellulare in mano in modo da immortalarla e avere le prove [...]

tradimento 3