MEJO DI UN CATTIVO DI JAMES BOND! - UNA DONNA È STATA ARRESTATA ALL'AEROPORTO DI SYDNEY DOPO CHE LE AUTORITÀ DI FRONTIERA HANNO TROVATO UNA PISTOLA PLACCATA IN ORO 24 CARATI NELLA SUA VALIGIA - LA 28ENNE AMERICANA, ARRIVATA IN AUSTRALIA DOMENICA SCORSA CON UN VOLO DA LOS ANGELES, ORA RISCHIA FINO A 10 ANNI DI CARCERE PER…

pistola placcata d'oro nella valigia

Nella sua valigia trasportava una pistola placcata in oro 24 carati, motivo per cui una donna arrivata in Australia domenica scorsa con un volo da Los Angeles, è stata arrestata […]. La passeggera 28enne è stata tratta in arresto dopo che le autorità di frontiera australiane hanno scoperto l'arma nascosta nel bagaglio, per la quale non aveva documenti di richiesta e comunque alcuna autorizzazione.

RISCHIA IL CARCERE

L'arma, che non è stata segnalata negli Stati Uniti, è stata sequestrata mentre la donna, dopo gli arresti, ha pagato la cauzione per uscire dal carcere in attesa del giudizio, ma secondo le leggi australiane rischia fino a 10 anni di carcere, anche se potrebbe essere espulsa nel suo paese, in attesa dell'esito del procedimento. […]