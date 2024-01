MEJO DE' "APOCALYPSE NOW" - IL TITOLARE DI UN RISTORANTE SUI COLLI MODENESI, A CIRCA 600 METRI DI QUOTA, HA RACCONTATO L'ARRIVO INSOLITO DI 4 CLIENTI, CHE HANNO RAGGIUNTO IL LOCALE CON 4 ELICOTTERI DIFFERENTI - "HANNO PRENOTATO UN TAVOLO E MI HANNO CHIESTO SE FOSSE POSSIBILE PARCHEGGIARE I LORO ELICOTTERI. ABBIAMO SOLO UNA VENTINA DI COPERTI MA, ABBIAMO UN AMPIO APPEZZAMENTO DI TERRENO" - DOPO AVER MANGIATO E PAGATO IL CONTO, I QUATTRO APPASSIONATI DI PILOTAGGIO HANNO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Pancini per www.corriere.it

Quattro amici, sabato scorso, hanno deciso di incontrarsi per pranzare assieme in un piccolo ristorante a gestione familiare sulle colline modenesi. Non ci sarebbe nulla di straordinario se non fosse che i quattro amici emiliani - due modenesi, un parmense e un reggiano - si sono presentati con quattro elicotteri. A raccontare l’arrivo davvero insolito dei commensali è Valter Bernardoni, titolare assieme alla moglie Morena Burchi dell’Azienda Agricola La Corte dei Vignô, a 600 metri di quota, nella frazione Maserno di Montese.

L'atterraggio sui campi

«Nei giorni scorsi ho ricevuto la telefonata dove il cliente ha chiesto di poter riservare un tavolo per quattro persone per le 13 di sabato 20 gennaio - spiega Bernardoni -. Da qui la richiesta se era possibile parcheggiare vicino al ristorante i loro quattro elicotteri». […] «Abbiamo solo una ventina di coperti ma, oltre ad un comodo parcheggio, abbiamo un ampio appezzamento di terreno dove viene coltivato il fieno per l’alimentazione dei bovini da latte; latte che è utilizzato per la produzione del Parmigiano Reggiano DOP di montagna». Una volta atterrati i quattro amici si sono accomodati al ristorante «prima un aperitivo accompagnato da salumi e poi per gustare la fiorentina, la nostra specialità, che viene cotta su un braciere di pietra lavica dove il cliente può cuocerla a suo grado di piacimento».

La ripartenza dopo pranzo

Intorno alle 15, dopo aver terminato la conviviale e aver saldato il conto, i quattro amici «che sono appassionati di pilotaggio di aeromobili» hanno deciso di ripartire […] Accesi i motori, hanno preso quota «perché temevano che potesse alzarsi il vento» specifica Bernardoni che, con entusiasmo afferma che «sono rimasti soddisfatti perché mi hanno assicurato che ritorneranno a trovarci sempre in elicottero».

