Estratto dell'articolo di Giovanni Ruggiero per www.open.online

È andato avanti per circa un paio di chilometri l’inseguimento di una Ford Puma da parte di due volanti della polizia. Al volante c’era un 23enne marocchino, proveniente dalla provincia di Treviso, che davanti all’alt della polizia a Fano ha finto di fermarsi, per poi partire a gran velocità. Gli agenti sono quindi partiti a sirene spiegate all’inseguimento, a cui si è aggiunta anche un’altra volante, che per poco non è riuscita a fermare l’auto.

La sua corsa però è finita nel centro abitato di Pesaro, dove il 23enne si è andato a schiantare vicino a un bar. È poi uscito dall’auto con un borsone e ha provato a scappare a piedi. Ma a fermarlo ci ha pensato un ragazzo, che si trovava lì per un aperitivo con gli amici. Il 23enne e la ragazza che viaggiava con lui in auto sono stati arrestati: nel borsone gli agenti hanno ritrovato diversi chili di hashish in panetti.

